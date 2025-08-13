Trích xuất camera hoa hậu bị bắt cóc trong 30 giây
Trạch Dương |
Daily Mail đăng video trích xuất camera giám sát đối diện cửa hàng tạp hóa, nơi Acquene Arradaza bị bắt cóc ngày 31/7. 3 đối tượng dùng vũ lực kéo Arradaza lên xe, toàn bộ quá trình cưỡng chế nạn nhân và tẩu thoát chỉ mất 30 giây. Cảnh sát nhấn mạnh nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội vào ban ngày, tại chỗ đông người, đồng thời mở rộng điều tra vụ vứt xác nạn nhân xuống biển.
