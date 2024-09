Trí tuệ nhân tạo làm tăng tốc "khủng hoảng khí hậu"

Đây là cảnh báo của giới nghiên cứu được đưa ra gần đây.

Nhà khoa học máy tính Luccioni đã tìm cách xác định lượng khí thải của các chương trình như ChatGPT hoặc Midjourney trong nhiều năm qua.



Những mô hình ngôn ngữ lớn cho các ứng dụng AI đòi hỏi khả năng tính toán khổng lồ, dựa trên hàng tỷ điểm dữ liệu, đòi hỏi phải có hệ thống máy chủ rất mạnh. Thêm vào đó, cần phải tiêu thụ một lượng năng lượng lớn để phản hồi các yêu cầu của từng người dùng.

Bà Luccioni giải thích thay vì chỉ trích xuất thông tin như một công cụ tìm kiếm, các chương trình AI tạo ra thông tin mới, khiến toàn bộ quá trình này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Trong nghiên cứu mới nhất, nhà nghiên cứu này đã chứng minh việc tạo ra hình ảnh có độ nét cao bằng AI cũng tiêu tốn nhiều năng lượng như việc sạc đầy pin một chiếc điện thoại di động.

Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy các lĩnh vực AI kết hợp với tiền điện tử đã tiêu thụ gần 460 TWh điện năng vào năm 2022 - chiếm 2% tổng sản lượng toàn cầu.

(Ảnh: Bernard Marr)

Dù Microsoft và Google cam kết đạt được mức trung hòa carbon vào cuối thập kỷ nhưng các “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ này đã chứng kiến lượng khí thải nhà kính do AI của hãng tăng vọt trong năm 2023. Cụ thể, Google ghi nhận mức tăng 48% so với năm 2019 và Microsoft tăng 29% so với năm 2020.

Nhà nghiên cứu Luccioni cảnh báo các công ty công nghệ đang đẩy nhanh cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời kêu gọi lĩnh vực này minh bạch hơn trong các dữ liệu về phát thải và có chính sách triển khai đúng đắn. Bên cạnh đó, bà Luccioni lưu ý cần "giải thích cho mọi người biết AI có thể và không thể làm gì, cũng như phải trả giá như thế nào".

Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty muốn tích hợp công nghệ nhiều hơn vào cuộc sống - với các mô hình đàm thoại (chatbot) và thiết bị được kết nối hoặc trong các tìm kiếm trực tuyến, bà Luccioni bày tỏ ủng hộ việc sử dụng năng lượng một cách tỉnh táo. Bà cho rằng: "Vấn đề ở đây không phải là phản đối AI, mà là lựa chọn đúng công cụ và sử dụng chúng một cách sáng suốt".