Trí Thịt Boà và bạn gái tiểu thư kết hôn

Tối muộn ngày 30/7 vừa qua, cặp đôi Trí Thịt Boà và Hà My bất ngờ tung ảnh lễ ăn hỏi khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Trước đó, cả hai hoàn toàn giữ kín về thông tin ngày tổ chức chính xác, vẫn đăng tải hình ảnh công việc như mọi ngày. Do đó, không ít người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước màn "đánh úp" này của Trí Thịt Boà và Hà My.

Theo đó, đám hỏi của cặp đôi được tổ chức ấm cúng bên gia đình, người thân và những bạn bè thân thiết. Cả hai lựa chọn tone đỏ - hồng cho ngày trọng đại của mình, không gian trang trí thanh lịch, trang nhã. Mặc dù không quá rầm rộ hay cầu kỳ nhưng Trí Thịt Boà và Hà My vẫn nhận không ít lời khen bởi visual cực phẩm của cô dâu và chú rể.

Trí Thịt Boà và Hà My khoe những khoảnh khắc đặc biệt trong lễ ăn hỏi

Trí Thịt Boà và Hà My diện đến 2 bộ áo dài, hoạ tiết đơn giản nhưng tôn lên được vẻ đẹp của cặp đôi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi hiếm khi nhìn thấy Trí Thịt Boà diện trang phục truyền thống. Còn đối với Hà My, ai nấy đều cho rằng cô nàng sở hữu visual cực xinh đẹp, đúng chất tiểu thư "cành vàng lá ngọc". Bên cạnh đó, những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong lễ ăn hỏi cũng khiến dân tình ngưỡng mộ.

Cặp đôi diện 2 bộ áo dài nhã nhặn, thanh lịch, không cầu kỳ nhưng vẫn nhận nhiều lời khen

Nhan sắc cực phẩm của cô dâu Hà My khiến dân tình xuýt xoa không ngớt

Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) đều làm công việc sáng tạo nội dung và được nhiều người yêu thích trên MXH. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2021 với cách bắt đầu cực kỳ đặc biệt mà không phải cặp đôi nào cũng có. Từ khi công khai mối quan hệ đến hiện tại, cặp đôi luôn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ bởi chuyện tình quá đáng yêu.

Trong thời gian yêu nhau, Trí Thịt Boà và Hà My không ngần ngại công khai những khoảnh khắc ngọt ngào trên MXH. Cặp đôi cũng trở thành những người bạn, tri kỷ, đồng hành cùng nhau cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.