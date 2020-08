Tri ân, thăm hỏi nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình

Tại các gia đình, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ và tặng quà nhân Ngày truyền thống CAND các đồng chí Nguyễn Văn Ba, Bùi Văn Lạnh, Bùi Đức Sòn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh cùng 7 đồng chí nguyên là Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ.



Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh trao quà của Bộ Công an tặng đồng chí Nguyễn Văn Ba, nguyên Giám đốc Công an tỉnh

Đồng thời, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn về những đóng góp, cống hiến to lớn của thế hệ lãnh đạo đi trước đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND nói chung, công cuộc xây dựng, bảo vệ, giữ gìn ANTT, TTATXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Đón nhận những tình cảm tốt đẹp và quà tặng ý nghĩa của Bộ Công an và Công an tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; thể hiện sự vui mừng vì theo dõi được biết thời gian, Công an tỉnh Hòa Bình đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các mặt trận công tác, nhất là công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, công tác đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, giúp cho nhân dân có cuộc sống bình yên, ổn định phát triển kinh tế; đồng thời mong muốn CBCS luôn phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm sáng tạo, hiệu quả để đạt được thành tích cao hơn nữa, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.



Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Bùi Văn Lạnh, nguyên Giám đốc.

Và trao quà của Bộ Công an tặng Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ cũng khẳng định, gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tiền bối đi trước, thay mặt cho Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Xuân Minh đón nhận những ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Công an Hòa Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng gia đình đồng chí Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Giám đốc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng gia đình đồng chí Phạm Văn Sử, nguyên Phó Giám đốc.

Và trao quà của Bộ Công an tặng đồng chí Nguyễn Văn Cương, nguyên Phó Giám đốc.