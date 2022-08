Tri ân 3 người lính cứu hỏa chẳng thể quay về: Cảm ơn vì sự hy sinh cao cả

Anh Anbecks viết: "Cảm ơn các anh, những người anh hùng thầm lặng vì đất nước quên mình, vì nhân dân phục vụ".

Trước lúc hy sinh, trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn nhưng không may cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy...

Trên mạng xã hội, diễn viên Trần Việt Hoàng (bạn trung úy Đỗ Đức Việt) kể lại những kỷ niệm với anh: "Việt rất tốt bụng. Khi thấy mình có dự án mới, bạn thường vào bình luận. Thời điểm mình đóng phim Lửa ấm, vào vai một chiến sĩ như Việt, mình đã lấy cậu ấy để hình dung vào vai diễn. Ngược lại, cậu ấy theo dõi tường tận bộ phim mình đóng, bình luận không sót bất kể bài nào liên quan đến nghề cậu ấy. Đọc lại những bình luận, mình cảm thấy tiếc cho một người mình khâm phục".

Trong dòng chia sẻ của mình, Việt Hoàng gửi lời tri ân người bạn đã hy sinh: "Cảm ơn ông đã hết mình cho Tổ quốc. Mong ông sang thế giới bên kia sẽ sống thật hạnh phúc và hoàn thành những thứ dang dở ở thế giới này".

Dân mạng cũng chia sẻ câu chuyện của anh Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong 3 người hy sinh. Phúc năm nay 19 tuổi, vừa mới tham gia nghĩa vụ được một năm. Bố anh mất sớm, mẹ là người thân duy nhất.

Tài khoản Nga Thúy bình luận: "Đọc tuổi đời của bạn mà mình nghẹn ngào, sững người. Cái tuổi đầy mộng mơ, khát khao đẹp nhất của cuộc đời con người thì bạn ấy vì nhân dân quên mình mà hy sinh. Xin chia buồn cùng gia đình các bạn, chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn các anh".

Bạn Phạm Phương Nhi viết: "Gửi đến mẹ của Phúc thật nhiều cái ôm ấm áp. Con nguyện mong cho cô mạnh khỏe, bình an. Con thương cô quá cô ơi...".

Tài khoản Thủy Linh Nguyễn chia sẻ: "Có một người là bạn cùng khóa cứu hỏa với bố mình. Bố mình hôm qua trực ở trạm nghe tin sốc không nói nên lời. Mong các chú yên nghỉ. Các chú đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Cảm ơn vì sự hy sinh cao cả của các chú".

Nhiều cư dân mạng đã vẽ tranh, gửi những lời tiếc thương và đầy biết ơn dành tặng 3 chiến sĩ hy sinh.

Họa sĩ Đan Độc Đáo bày tỏ cảm xúc: "Những người chiến sĩ hy sinh giữa thời bình. Bữa cơm tối nay có những người cha, người con, người chồng vắng mặt. Xin cảm ơn các anh".