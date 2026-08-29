HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trêu ghẹo bạn gái bất thành, đánh bạn trai: Hai đối tượng khai nguồn cơn

Hương Trà (T/H)
|

Sau khi phát sinh mâu thuẫn, hai đối tượng này đã đánh nhiều lần vào vùng mặt, vùng đầu một nam thanh niên.

Như đã thông tin trước đó, thì vào khoảng 22h10 ngày 25/8, một cô gái cùng bạn trai ngồi ăn tại quán thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Trong lúc ăn uống, nhóm khoảng 3 nam thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh có hành vi trêu ghẹo cô gái.

Lao Động dẫn diễn biến thời điểm đó, khi không nhận được sự đáp lại, nhóm này quay sang khiêu khích, gây gổ với người bạn trai. Hình ảnh từ camera an ninh tại quán cho thấy, dù người bạn trai không có phản ứng và quản lý quán đã tiến tới can ngăn, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục gây sự. Ít phút sau, nhóm này lao vào hành hung người bạn trai, khiến khu vực bên trong quán ăn trở nên náo loạn. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

(Ảnh cắt từ clip)

VietNamNet dẫn thông tin, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã xác định Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997, cùng trú tỉnh Ninh Bình) có hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc trên. Cụ thể, công an xác định anh L.V.H. (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với Đông và Lương.

Ngay trong đêm 25/8, hai thanh niên nãy đã được triệu tập về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, Đông và Lương khai nhận đã chửi bới, khiêu khích rồi dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt, đầu anh H.

Khi anh N.V.Đ. (SN 2005) vào can ngăn, Đông và Lương tiếp tục hành hung. Hậu quả, anh H. bị sưng vùng thái dương, chảy máu mũi; anh Đ. bị sưng vùng má phải.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn xác định hành vi của Đông và Lương có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý hai người này theo quy định pháp luật.

Lời giải thích của Hải Sapa khi vướng nghi vấn bán thịt trâu gác bếp "dỏm", hơn 1 năm sau bị bắt
Tags

hà nội

gây rối trật tự

phường Phú Diễn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

Giây phút thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Thái Linh SN 1992

01:30
Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

Xe tay ga 150cc ra mắt, giá chưa tới 53 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH

01:41
BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

BMW ra mắt SUV điện gần Việt Nam: Bản cao nhất đi gần 920 km/sạc

02:00
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

SUV điện lớn nhất của Hyundai ra mắt, cạnh tranh BMW X7

01:41
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại