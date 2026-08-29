Trêu ghẹo bạn gái bất thành, đánh bạn trai: Hai đối tượng khai nguồn cơn

Sau khi phát sinh mâu thuẫn, hai đối tượng này đã đánh nhiều lần vào vùng mặt, vùng đầu một nam thanh niên.

Như đã thông tin trước đó, thì vào khoảng 22h10 ngày 25/8, một cô gái cùng bạn trai ngồi ăn tại quán thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Trong lúc ăn uống, nhóm khoảng 3 nam thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh có hành vi trêu ghẹo cô gái.

Lao Động dẫn diễn biến thời điểm đó, khi không nhận được sự đáp lại, nhóm này quay sang khiêu khích, gây gổ với người bạn trai. Hình ảnh từ camera an ninh tại quán cho thấy, dù người bạn trai không có phản ứng và quản lý quán đã tiến tới can ngăn, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục gây sự. Ít phút sau, nhóm này lao vào hành hung người bạn trai, khiến khu vực bên trong quán ăn trở nên náo loạn. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

(Ảnh cắt từ clip)

VietNamNet dẫn thông tin, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã xác định Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997, cùng trú tỉnh Ninh Bình) có hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc trên. Cụ thể, công an xác định anh L.V.H. (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với Đông và Lương.

Ngay trong đêm 25/8, hai thanh niên nãy đã được triệu tập về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, Đông và Lương khai nhận đã chửi bới, khiêu khích rồi dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt, đầu anh H.

Khi anh N.V.Đ. (SN 2005) vào can ngăn, Đông và Lương tiếp tục hành hung. Hậu quả, anh H. bị sưng vùng thái dương, chảy máu mũi; anh Đ. bị sưng vùng má phải.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn xác định hành vi của Đông và Lương có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý hai người này theo quy định pháp luật.