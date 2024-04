Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm

Chiều 24/4, ông Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) cho biết, công an xã này đã mời 3 nam sinh lớp 5 lên làm việc, yêu cầu viết bản kiểm điểm vì đã trêu đùa khi để lại mảnh giấy cùng đôi dép trên bờ kênh khiến hàng trăm người mất công đi tìm.

Đôi dép cùng mảnh giấy được để lại lan can cầu bờ kênh.

Trước đó vào khoảng 11h trưa 24/4, người dân đi qua qua kênh N2, đoạn gần cầu Trường Sơn (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một đôi dép cùng mảnh giấy để lại trên lan can cầu bờ kênh. Trên mảnh giấy này có ghi nội dung “Con xin lỗi bố mẹ , vì áp lực học tập”.

Nghi ngờ có học sinh đã làm điều dại dột , người dân lập tức trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận thông tin, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã lập tức đến hiện trường, xuống kênh để tìm kiếm . Lực lượng chức năng cũng đã dùng lưới vây cả dòng kênh phòng trường hợp nạn nhân bị đẩy trôi đi xa.

Hàng trăm người tập trung tìm kiếm suốt nhiều giờ đồng hồ mới phát hiện ra đó chỉ là trò đùa của nhóm học sinh lớp 5.

Suốt gần 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ cứu nạn rà từng mét bờ kênh nhưng không có kết quả.

“Khi lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm thì một em học sinh đi học ngang qua và nói các chú không phải tìm đâu, có bạn đùa đó. Lúc đó chúng tôi dò hỏi mới biết đây là do 3 em học sinh lớp 5 nghịch dại nên đã dừng tìm kiếm”, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành nói.

Công an xã Sơn Thành sau đó đã vào cuộc xác minh và phát hiện đây chỉ là một trò đùa của nhóm 3 nam sinh Trường tiểu học Trần Can (xã Sơn Thành). 3 nam sinh này sau đó được Công an xã Sơn Thành mời lên trụ sở làm việc. Các em khai nhận do xem trên mạng xã hội nên làm theo.

“Công an xã nhắc nhở các em không tái diễn các trò đùa vô bổ, đồng thời khuyến cáo phụ huynh quản lý con em mình sát hơn. Hiện 3 em đã được công an xã bàn giao cho gia đình”, Chủ tịch xã Sơn Thành nói.