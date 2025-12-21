Tréo ngoe: Búp bê đẹp nhất showbiz được các nam sinh ùn ùn theo đuổi, cô vừa đeo kính lên tất cả “chạy mất dép”

Miyeon - nhóm (G)I-DLE là 1 trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất Kpop thế hệ thứ 4. Từ khi thành danh tới nay, nữ idol 9X liên tục xuất hiện trong nhiều chủ đề nóng và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây nhất, Miyeon lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội châu Á trong ngày 20/12 với tin tức liên quan tới quá khứ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường của mình.

Theo nguồn tin, 1 bạn học chung lớp với Miyeon đã bất ngờ kể lại 1 câu chuyện không ngờ về nữ idol đình đám. Cô gái này khẳng định mình học chung lớp với Miyeon trong 3 năm học và cả 2 người họ từng sống cùng khu chung cư. Theo lời bạn Miyeon, nữ idol hồi còn đi học trông rất nổi bật, từng được nhiều nam sinh theo đuổi. Đang chú ý, có 1 cậu học sinh cứ lẽo đẽo theo sau Miyeon suốt. Miyeon đi đâu cậu bạn này cũng đi theo. Nếu Miyeon có quên đồ dùng học tập thì cậu bạn cũng sẵn sàng lấy đồ của mình cho nữ idol mượn luôn mà không chút do dự.

Thế nhưng, mọi chuyện bất ngờ thay đổi 180 độ sau khi Miyeon bắt đầu đeo kính cận. Cụ thể, bạn học không còn chứng kiến cảnh các nam sinh theo đuổi Miyeon như hồi trước nữa. Có thể thấy, cặp kính cận đã "phong ấn" nhan sắc mỹ nhân (G)I-DLE trong suốt khoảng thời gian này.

Thông tin mới về Miyeon khiến công chúng xôn xao. Ảnh: Naver

Những tiết lộ đầy bất ngờ của bạn học chung với Miyeon đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thu hút lượng tương tác cao trên nền tảng mạng xã hội X. Điều này góp phần chứng minh cho sức nóng chưa bao giờ hạ nhiệt của cô nàng búp bê đẹp nhất nhì showbiz Hàn.

Miyeon, có tên thật là Cho Miyeon, sinh năm 1997. Khi vừa tròn 21 tuổi, cô chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE. Miyeon chẳng mất bao lâu để vươn lên hàng ngũ những nữ thần tượng nổi bật, được săn đón nhất trong thế hệ Kpop thứ 4. Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật 7 năm qua, nữ idol liên tục trở nên viral trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp xuất chúng.

Trước khi trở thành thành viên của (G)I-DLE, Miyeon có giai đoạn làm thực tập sinh tại "ông lớn" YG Entertainment. Tuy nhiên, cô rời công ty chỉ vài tháng trước khi BLACKPINK ra mắt. Miyeon tiết lộ rằng, dù không được ra mắt cùng BLACKPINK song cô vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong nhóm nhạc nữ này. Khi Miyeon ra mắt cùng (G)I-DLE, 4 thành viên BLACKPINK cũng gửi lời chúc mừng tới cô.

Miyeon từng vô số lần lọt hot search và trở thành chủ đề nóng nhờ visual thượng thừa. Ảnh: Naver và Nate