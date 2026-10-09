Treo khoản thưởng còn to hơn giải Vietlott cho bất kỳ ai cung cấp được thông tin này

Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên tới 10 triệu USD (khoảng 260 tỷ đồng) cho thông tin giúp xác định hoặc bắt giữ Zhang Yu, công dân Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức và nhà nghiên cứu Mỹ.

Khoản tiền được đưa ra thông qua chương trình Rewards for Justice (RFJ) của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhằm thu thập thông tin về Zhang, những người liên quan và các hoạt động tấn công mạng mà giới chức Mỹ cáo buộc họ thực hiện. Con số 260 tỷ này còn cao hơn so với giải Vietlott Jackpot Mega 6/45 trị giá 200 tỷ mà một người may mắn đã trúng hôm 4/10.

Theo nhà chức trách Mỹ, Zhang từng phối hợp với Xu Zewei và những người khác trong một chiến dịch được cho là do tình báo Trung Quốc chỉ đạo. Các mục tiêu được cho là bao gồm nhiều trường đại học Mỹ cùng các nhà miễn dịch học và virus học đang nghiên cứu vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm COVID-19 trong giai đoạn đại dịch.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Xu và các đồng phạm tiến hành xâm nhập hệ thống máy tính từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2021. Hồ sơ tòa án cho rằng các quan chức tình báo Trung Quốc đã chỉ đạo nhóm hacker truy cập trái phép vào hệ thống máy tính và các tài khoản email cụ thể của các nhà nghiên cứu.

Một trường hợp được nêu trong cáo trạng cho thấy vào tháng 2/2020, Xu được cho là đã xác nhận với một quan chức MSS rằng ông ta đã xâm nhập mạng của một trường đại học nghiên cứu tại Mỹ. Sau đó, quan chức này yêu cầu Xu tiếp tục nhắm tới các tài khoản email của những nhà virus học và miễn dịch học đang nghiên cứu COVID-19.

Giới chức Mỹ cũng liên hệ Zhang và Xu với chiến dịch tấn công mạng mang tên HAFNIUM, được cho là đã xâm nhập hàng nghìn máy tính trên toàn thế giới.

Zhang, 44 tuổi, hiện vẫn đang bị truy nã, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong khi đó, Xu bị bắt tại Milan, Italy, vào tháng 7/2025 theo yêu cầu của Mỹ sau khi đến Italy từ Trung Quốc. Người này được dẫn độ sang Mỹ vào tháng 4/2026 và đã xuất hiện trước một tòa án liên bang ở Houston, bang Texas.

Xu đối mặt với cáo trạng gồm 9 tội danh, trong đó có xâm nhập máy tính, gian lận qua đường dây viễn thông, truy cập trái phép máy tính được bảo vệ, cố ý gây thiệt hại cho hệ thống máy tính và đánh cắp danh tính nghiêm trọng.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các cáo buộc liên quan đến hoạt động nhằm vào các trường đại học và tổ chức Mỹ, trong đó có việc đánh cắp dữ liệu và thông tin nghiên cứu COVID-19 từ hệ thống máy tính.

Tham khảo: Sahara Reporter