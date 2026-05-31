Trend Oh Sehun đang viral khắp MXH là gì? Người yêu cũ, mập mờ đồng loạt "hỏi thăm" khiến ai cũng muốn thử

Mới đây, nếu lướt TikTok hay Threads quá 180 phút, không khó để bắt gặp những story đăng hình một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng quay lưng bên bờ suối. Nhiều người còn ghép thêm ảnh của bản thân thành bộ 2 - 4 tấm, tạo cảm giác như đang cùng xuất hiện trong một chuyến đi.

Nhìn thoáng qua, không ít người nhầm tưởng nhân vật trong ảnh là bạn trai, người yêu hoặc chồng của chủ tài khoản. Song, trên thực tế đó là ảnh của nam thần tượng nổi tiếng Oh Sehun, nhiều người hâm mộ thấy đẹp, lại mang vibe bạn trai nên đăng tải.

Hội chị em đua nhau bắt trend đăng ảnh Oh Sehun, người yêu cũ, mập mờ chủ động nhắn tin liền. Nguồn: minimiamayy, vk_nam_no, hetnhonyc, mxh

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chỗ, nhiều người ban đầu chỉ đơn giản thấy bức ảnh đẹp nên đăng lên cho vui. Thế nhưng kết quả nhận được lại nằm ngoài dự đoán Người yêu cũ bất ngờ nhắn tin hỏi han. Mập mờ cũ xuất hiện trở lại. Bạn bè vào hỏi "có người yêu rồi à?". Có người còn nhận được lời chúc mừng vì mọi người tưởng rằng đang công khai tình mới. Thậm chí, một số trường hợp còn hài hước chia sẻ việc bị hủy kết bạn hoặc bị "tra khảo" ngay sau khi đăng story.

Bởi, không phải ai cũng nhận ra chàng trai trong ảnh là nam thần tượng nổi tiếng, nếu không follow anh chàng này.

Chính những phản ứng ngoài dự kiến này khiến ngày càng nhiều người tò mò và muốn thử. Từ một bức ảnh được đăng cho vui, nó nhanh chóng trở thành một "bài test mạng xã hội" thú vị. Nhiều cô gái bắt đầu đua nhau đăng tải để xem ai sẽ là người phản ứng đầu tiên, ai vẫn còn âm thầm theo dõi mình và ai là người lập tức xuất hiện khi thấy dấu hiệu có "đối thủ".

Không ít người còn sử dụng AI để ghép hình bản thân đứng chung khung cảnh với Oh Sehun, chỉnh sửa góc chụp, ánh sáng hay bối cảnh sao cho tự nhiên nhất có thể. Thành quả cuối cùng là những bộ ảnh nhìn chẳng khác nào ảnh couple được chụp trong một chuyến du lịch.

Trên TikTok, Threads và Facebook, từ khóa "trend đăng ảnh Oh Sehun" được nhiều người tìm kiếm và hưởng ứng. Cách tham gia cũng vô cùng đơn giản: Chỉ cần lấy ảnh của Sehun đăng lên story hoặc trang cá nhân, thậm chí ghép thêm ảnh của mình ở một bối cảnh tương tự. Phần caption hoàn toàn tùy ý. Có người viết vài dòng vu vơ, có người đăng kèm biểu tượng cảm xúc. Nhưng đông nhất vẫn là những tài khoản không ghi bất cứ điều gì. Sự im lặng ấy lại càng khiến người xem tò mò và dễ suy diễn hơn.

Trend đăng ảnh Oh Sehun đang viral trên TikTok.

Thực tế, bức ảnh nêu trên được Oh Sehun đăng tải trên Instagram cá nhân vào ngày 29/5 vừa qua, không có bất kỳ caption nào. Trong ảnh, nam thần tượng mặc áo sơ mi trắng, đeo túi da, đứng quay lưng trước khung cảnh thiên nhiên bên bờ suối.

Thế nhưng chỉ với một khoảnh khắc đơn giản như vậy, bức hình lại nhanh chóng gây sốt.

Bức ảnh do chính Oh Sehun đăng tải trên MXH Instagram.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người để lại bình luận cho rằng chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ nhận ra vẻ điển trai của Sehun. Một tài khoản viết: "Ôi Sehun à, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta rung động".

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những bức ảnh đời thường của Sehun tạo hiệu ứng như vậy.

Suốt nhiều năm qua, Instagram của nam thần tượng nổi tiếng với những bức ảnh mang đậm cảm giác "boyfriend material" - thuật ngữ thường được dùng để chỉ những người sở hữu hình tượng bạn trai lý tưởng. Không phải ảnh sân khấu lung linh hay những bộ hình thời trang cầu kỳ, Sehun thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường như đi dạo, du lịch, uống cà phê hoặc đơn giản là đứng ngắm cảnh.

Chính sự tự nhiên ấy khiến nhiều người có cảm giác như đang xem ảnh được chụp bởi một người yêu ngoài đời thực. Và lần này, cảm giác đó đã vô tình biến thành một hiện tượng mạng xã hội.

Oh Sehun là ai?

Oh Sehun (tên thật là Oh Se-hun, sinh năm 1994) là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi với vai trò em út (maknae), rapper và vũ công của nhóm nhạc nam đình đám EXO trực thuộc SM Entertainment.

Sehun ra mắt cùng EXO vào năm 2012 khi vừa tròn 18 tuổi. Trong suốt nhiều năm hoạt động, anh gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn sân khấu cùng lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Bên cạnh âm nhạc, Sehun còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với nhiều dự án như Dokgo Rewind , The Pirates: The Last Royal Treasure hay bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up .

Năm 2017, truyền thông Hàn Quốc từng dành cho Sehun danh xưng "hoàng tử châu Á" nhờ ngoại hình nổi bật cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới giải trí. Trong nhiều năm liền, anh cũng được xem là một trong những nam thần tượng Kpop sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc và được nhắc đến như một biểu tượng visual của thế hệ idol Kpop thứ 3.

Có lẽ cũng bởi sở hữu ngoại hình nổi bật cùng hình tượng "bạn trai quốc dân" được xây dựng một cách tự nhiên qua nhiều năm, nên chỉ một bức ảnh quay lưng bên bờ suối cũng đủ khiến mạng xã hội tạo ra thêm một trend mới.