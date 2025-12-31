"Các đối thủ của Nga không thể phớt lờ việc Moskva sở hữu những vũ khí hiện đại bậc nhất như Oreshnik, Poseidon và Burevestnik, đây là sản phẩm quốc phòng không có đối thủ nào trên thế giới", đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko vào ngày 29 tháng 12.

"Các nhà khoa học và thiết kế của chúng tôi đã phát triển và giới thiệu các loại vũ khí mới - Oreshnik, Poseidon và Burevestnik - mà không có bất kỳ sản phẩm nào tương tự trên thế giới".

"Tất nhiên đây cũng là một thành tựu to lớn, và các đối thủ của chúng ta đơn giản là không thể phớt lờ điều đó nữa", bà Matviyenko nhận xét trên kênh truyền hình Rossiya 24.

Chính trị gia nói trên cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, đơn vị đã làm mọi điều có thể để cung cấp cho binh lính Nga những vũ khí cần thiết.

Nhà khoa học chính trị Bohdan Bezpalko nói về các loại vũ khí tiên tiến thế hệ mới của Nga.

Trước đó vào ngày 7 tháng 11, nhà khoa học chính trị Bohdan Bezpalko đưa tin rằng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang ở vị thế dễ bị tổn thương hơn, trong khi Nga đang dẫn đầu về công nghệ quân sự tiên tiến.

Ông Bezpalko cho biết Nga đang thể hiện khả năng của mình bằng cách phát triển các loại vũ khí tiên tiến như Burevestnik, Poseidon và Oreshnik và khẳng định phương Tây không có cách nào đánh chặn những loại trên.

Mặc dù vậy, cũng có nhiều nguồn tin phương Tây nghi ngờ về độ hoàn thiện của tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik cũng như ngư lôi nguyên tử Poseidon, cho rằng chúng chưa sẵn sàng trực chiến trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik mặc dù đã được sử dụng trong chiến đấu nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã được sản xuất hàng loạt, ngoại trừ những tuyên bố từ Điện Kremlin.