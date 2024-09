Trên tay trọn bộ 5 màu mới của iPhone 16 và iPhone 16 Plus: Nhìn ảnh tưởng xấu mà hóa ra đẹp không tưởng, giá chính hãng từ 22,99 triệu đồng

Tại sự kiện "It's Glowtime" diễn ra rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Đây là hai mẫu iPhone không thuộc dòng Pro, nhưng lại mang trong mình nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là về thiết kế và tính năng camera.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus tại sự kiện "It's Glowtime" đêm qua

Thiết kế và màn hình

iPhone 16 và 16 Plus giữ nguyên kích thước màn hình so với các mẫu tiền nhiệm: 6,1 inch trên iPhone 16 và 6,7 inch trên iPhone 16 Plus. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng chú ý nằm ở cụm camera sau. Apple đã sắp xếp lại các cảm biến theo chiều dọc, tạo nên một diện mạo mới và hỗ trợ tốt hơn cho việc quay video không gian, chuẩn bị cho sự tương thích với kính thực tế ảo Vision Pro.

Hai tùy chọn kích thước quen thuộc của iPhone 16 và 16 Plus

Có thể thấy năm nay Apple lại mang cụm camera kép dọc lên iPhone, giống kiểu thiết kế của iPhone X, 11, 12 ngày xưa, tuy nhiên phần mô-đun chứa camera thu nhỏ lại chỉ còn bao xung quanh 2 ống kính, thay vì chứa cả đèn flash LED như trước đây

Camera kép của máy gồm một camera góc rộng 48MP, tiêu cự 26mm f/1.6 và một camera góc siêu rộng 12MP tiêu cự 13mm f/2.2 với trường nhìn 120 độ. Cụm camera này được trang bị nhiều nâng cấp, nhưng chúng tôi phải trải nghiệm thực tế mới biết được những nâng cấp này ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng như thế nào

Một điểm nhấn khác trong thiết kế là sự xuất hiện của các màu sắc mới, với những tông màu tươi sáng và sống động hơn so với thế hệ trước. iPhone 16 và 16 Plus có các tùy chọn màu như trắng, đen, ultramarine (xanh lam), teal (xanh lá) và hồng.

Các màu sắc mới của iPhone 16 nhìn thực tế đẹp hơn nhiều so với trên ảnh

Tại Việt Nam, Apple đặt tên 5 tùy chọn màu sắc của iPhone 16 và 16 Plus là Xanh Lưu Ly, Xanh Mòng Két, Hồng, Trắng và Đen. Trên thực tế, khi xem sự kiện ra mắt, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy 5 màu này trông không quá đẹp mắt, đặc biệt là khi chúng có tông màu đậm hơn so với các tùy chọn màu của các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi đã có dịp được trên tay cả 5 tùy chọn màu sắc của bộ đôi iPhone 16 mới và có thể khẳng định, cả 5 tùy chọn này đều cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là màu Xanh Mòng Két với tông màu xanh mint, đây dự đoán có thể sẽ là một trong những màu "hot" nhất của bộ đôi iPhone tiêu chuẩn năm nay.

Cả 5 tùy chọn màu sắc mới đều khá đẹp mắt, đặc biệt là màu Xanh Mòng Két với tông nhẹ nhàng, thanh lịch

Nút Camera Control và Action Button

Cả iPhone 16 và 16 Plus đều được trang bị nút Camera Control, một tính năng mới giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh các thiết lập camera mà không cần vào ứng dụng. Nút này hoạt động như một nút chụp vật lý, và người dùng có thể trượt để thay đổi zoom, hoặc nhấn đúp để chuyển đổi giữa các chế độ chụp. Apple cũng khẳng định rằng nút Camera Control sẽ có thể sử dụng trong các ứng dụng của bên thứ ba.

Tính năng mới trên iPhone năm nay là nút chụp hình riêng biệt được Apple gọi là "Camera Control", không chỉ có tính năng chụp ảnh hay quay video đơn thuần mà người dùng còn có thể trượt để zoom ra zoom vào hoặc nhấn 2 lần để chuyển đổi các chế độ, chúng tôi sẽ có bài viết trải nghiệm chi tiết với nút bấm mới này

Ngoài ra, iPhone 16 và 16 Plus cũng có Action Button – tính năng trước đây chỉ có trên các mẫu Pro. Nút này cho phép người dùng tùy chỉnh để thực hiện nhanh các tác vụ như bật chế độ "Không làm phiền", mở đèn pin hoặc truy cập nhanh ứng dụng yêu thích.

Hiệu năng và pin

Cả hai mẫu iPhone này đều sử dụng chip A18 mới, mang lại hiệu năng mạnh mẽ hơn và cải thiện khả năng quản lý pin. Theo Apple, iPhone 16 sẽ có thêm 2 giờ phát video so với iPhone 15, trong khi iPhone 16 Plus tăng thêm 4 giờ khi xem video trực tuyến. Bên cạnh đó, cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh qua MagSafe với công suất lên tới 25W, tăng từ mức 15W trước đó.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus trang bị chip Apple A18 mới với hiệu năng được cải thiện mạnh mẽ, đồng thời tối ưu hóa thời lượng pin

Cổng sạc của máy vẫn là cổng USB-C mới. Với bản thương mại thì người dùng sẽ vẫn không được tặng kèm sạc trong hộp

iPhone 16 và iPhone 16 Plus không chỉ là sự nâng cấp về mặt cấu hình mà còn mang lại nhiều trải nghiệm mới cho người dùng nhờ các tính năng camera mới, màn hình lớn và các màu sắc sống động. Với mức giá khởi điểm từ 799 USD cho iPhone 16 và 899 USD cho iPhone 16 Plus, đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng không cần đến những tính năng cao cấp của dòng Pro.

Tại Việt Nam, iPhone 16 và iPhone 16 Plus được bán chính hãng với giá bán không đổi so với bản tiền nhiệm, lần lượt là 22,99 triệu đồng và 25,99 triệu đồng. Được biết, người dùng Việt có thể đặt hàng từ 20/9 tới đây và nhận hàng vào 27/9, đây cũng là ngày mở bán chính thức các mẫu iPhone mới tại Việt Nam.