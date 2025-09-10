HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trên tay sớm AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn hơn, có cảm biến nhịp tim, dịch trực tiếp và chống ồn “đỉnh nhất thế giới”

M.Đức |

Không chỉ nâng cấp thiết kế, AirPods Pro 3 còn trở thành phụ kiện theo dõi sức khỏe!

Sau khi được công bố tại sự kiện "Awe Dropping", khu vực trưng bày AirPods Pro 3 lập tức thu hút đông đảo khách tham quan. Chúng tôi cũng đã có cơ hội tiếp cận và trên tay mẫu tai nghe mới nhất của Apple để cảm nhận những thay đổi sau ba năm chờ đợi.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 1.

AirPods Pro 3 mang kiểu dáng nhỏ gọn hơn, phần housing được bo mềm mại hơn so với thế hệ trước. Apple cung cấp tới 5 kích thước nút tai khác nhau, hứa hẹn mang lại khả năng ôm tai tốt và hạn chế hở âm. Hộp sạc vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, nhưng đã đồng bộ với chuẩn USB-C.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 2.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 3.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 4.

Điểm nhấn lớn nhất của thế hệ mới là cảm biến nhịp tim. Đây là cảm biến quang học PPG siêu nhỏ, có khả năng phát tia hồng ngoại 256 lần/giây để đo mức hấp thụ ánh sáng trong máu. Kết hợp cùng iPhone, tính năng này cho phép theo dõi nhịp tim và dữ liệu luyện tập chi tiết.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 5.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 6.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 7.

AirPods Pro 3 cũng được giới thiệu với tính năng dịch trực tiếp. Khi phát hiện người đối diện nói chuyện, tai nghe sẽ tự động giảm âm lượng và dịch sang ngôn ngữ của người dùng.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 8.

Đây là tính năng sẽ rất hữu dụng với những bạn làm công việc phải giao tiếp với người nước ngoài; hoặc cho những bạn thường xuyên đi công tác, du lịch. Apple còn nâng cấp khả năng chống ồn chủ động, tuyên bố hiệu quả gấp đôi so với AirPods Pro 2.

Trên tay AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn , cảm biến nhịp tim và chống ồn vượt trội - Ảnh 9.

AirPods Pro 3 có giá bán 249 USD, tương đương khoảng 6,6 triệu đồng, mở đặt trước từ hôm nay và sẽ chính thức giao hàng từ ngày 19/9.

iPhone 17 ra mắt gây trầm trồ vì quá đẹp: iPhone 17 Air mỏng kiệt tác, dòng Pro tỏa sáng với camera mới
Tags

Apple

AirPods

Airpods Pro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại