Trên tay Galaxy S25 và Galaxy S25+: Vẫn thiết kế quen thuộc nhưng nâng cấp bên trong mới đáng chú ý, giá từ 22,99 triệu đồng, đặt trước được tặng nhiều quà

Samsung vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy S25 series, bao gồm 3 phiên bản là Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra như mọi năm. Dòng flagship S năm nay mang đến sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, hiệu năng cho đến những tính năng thông minh.

Galaxy S25 series chính thức "chào sân" người dùng Việt

Trong bài viết này, chúng tôi gửi tới quý độc giả bài viết trên tay và trải nghiệm nhanh 2 model tiêu chuẩn và Plus, vốn là 2 model có mức giá hấp dẫn nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng mà người dùng cần.

Thiết kế mỏng nhẹ, cao cấp

Galaxy S25 và Galaxy S25+ nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy S. Cụ thể, Galaxy S25 có độ dày chỉ 6,2mm, trong khi Galaxy S25+ đạt 6,7mm, nhẹ hơn và dễ cầm nắm hơn so với các thế hệ trước. Cả hai đều sử dụng khung nhôm Armor Aluminum bền bỉ, kết hợp kính cường lực Corning Gorilla Armor 2, giúp giảm 29% nguy cơ nứt vỡ và tăng khả năng chống xước.

Từ trái sang: Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ và Galaxy S25

Galaxy S25 và S25+ về cơ bản có ngoại hình giống hệt nhau, khác biệt duy nhất chỉ tới từ kích thước

Độ mỏng thân máy của Galaxy S25 và S25+ là cực kỳ ấn tượng, chỉ từ 6,2mm, tức mỏng hơn tới 20% so với phiên bản tiền nhiệm

Mặc dù có cạnh viền vuông vắn nhưng các cạnh này đều được vát cong nhẹ nên cho cảm giác cầm nắm khá chắc chắn. Tuy nhiên để chắc chắn hơn nữa thì người dùng nên sử dụng kèm với ốp lưng

Ngoài ra, Samsung đã tích hợp vật liệu tái chế vào thiết kế, bao gồm nhôm, kính, cobalt và đồng. Chuỗi cung ứng pin tuần hoàn với ít nhất 50% cobalt tái chế giúp giảm tác động môi trường, đồng thời nâng cao độ bền của thiết bị.

Tính bền vững luôn được Samsung chú trọng khi toàn bộ thân máy được hoàn thiện từ chất liệu có thể tái chế được

Galaxy S25 và Galaxy S25+ có đa dạng các tùy chọn màu sắc như Xanh Navy, Xanh Mint, Bạc Shadow, và riêng Galaxy S25+ còn có Xanh Ocean và Đỏ Coral, phù hợp với nhiều phong cách người dùng.

Sẽ có rất nhiều tùy chọn màu sắc để người dùng lựa chọn, chưa kể còn có các màu độc quyền trên trang bán hàng trực tuyến của Samsung

Màn hình viền siêu mỏng

Cả hai thiết bị đều sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà khi lướt web, chơi game hay xem video. Galaxy S25 sở hữu màn hình 6,2 inch FHD+, trong khi Galaxy S25+ có kích thước lớn hơn với 6,7 inch FHD+, phù hợp cho người dùng thích không gian hiển thị rộng rãi.

Với những ai thích sự nhỏ gọn thì Galaxy S25 bản tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn cực kỳ hợp lý, còn ai thích cỡ lớn thì có thể lựa chọn bản Plus với màn 6,7 inch

Đặc biệt viền màn hình của cả 2 phiên bản này được Samsung thiết kế vô cùng mỏng, cho trải nghiệm thị giác cao cấp và liền mạch. Ngoài ra Samsung cũng tích hợp cảm biến vân tay siêu âm cho cả 2 model, cho tốc độ quét nhanh, nhạy và bảo mật hơn so với cảm biến vân tay quang học truyền thống.

Có thể thấy viền màn hình của dòng Galaxy S25 series năm nay được Samsung thiết kế cực kỳ mỏng và mỏng đều ở cả 4 cạnh

Màu sắc sống động, độ sáng cao cùng độ phân giải sắc nét giúp cả hai thiết bị hiển thị tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ trong nhà đến ngoài trời.

Có lẽ màn hình của Galaxy S25 chẳng có gì phải bàn cãi vì đây là chiếc màn hình smartphone tốt nhất thế giới, xét về cả màu sắc, độ chi tiết, khả năng hiển thị cũng như chất lượng tấm nền và độ sáng

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite

Galaxy S25 và S25+ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite trên tiến trình 3nm, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Galaxy. Theo công bố của Samsung, con chip này mang lại hiệu suất vượt trội với NPU tăng 43%, GPU tăng 32% và CPU tăng 37% so với thế hệ trước. Điều này không chỉ đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày mà còn đảm bảo khả năng xử lý mạnh mẽ cho các ứng dụng yêu cầu cao như chỉnh sửa video hay chơi game.

Là dòng smartphone cao cấp nhất nên chắc chắn Galaxy S25 series năm nay sẽ đi kèm với chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất

Trải nghiệm gaming được cải thiện rõ rệt nhờ tính năng Ray Tracing, tăng 40% hiệu suất đồ họa 3D so với Galaxy S24. Hệ thống tản nhiệt mới cũng giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định, giảm thiểu tình trạng nóng máy.

Chúng tôi cũng sẽ có bài đánh giá hiệu năng của Galaxy S25 series với chip Snapdragon 8 Elite trong thời gian tới

Về pin, Galaxy S25 bản tiêu chuẩn sẽ trang bị viên pin dung lượng 4.000mAh còn bản Galaxy S25+ sẽ có pin 4.900mAh. Thời lượng dùng pin còn cần đánh giá thêm khi chúng tôi được trải nghiệm sản phẩm lâu hơn.

Nâng cấp các tính năng Galaxy AI

Samsung đã tích hợp một hệ sinh thái AI toàn diện trên Galaxy S25 và Galaxy S25+, hỗ trợ người dùng tối đa trong các tác vụ hàng ngày:

- Tìm kiếm nhanh chóng: Người dùng có thể tìm kiếm thông tin thông qua giọng nói, hình ảnh hoặc cử chỉ. Tính năng "Khoanh tròn để tìm kiếm" (Circle to Search) cho phép xác định nội dung từ hình ảnh, video hoặc văn bản chỉ với một thao tác đơn giản.

- Hỗ trợ đa nhiệm: Seamless Actions across Apps (Tác vụ liên ứng dụng) giúp thực hiện các tác vụ phức tạp trên nhiều ứng dụng chỉ với một lệnh, từ việc tìm kiếm nhà hàng đến đặt lịch trình.

- Now Bar và Now Brief: Các thông báo thông minh trên màn hình khóa cung cấp thông tin kịp thời, bao gồm dự báo thời tiết, sự kiện cá nhân, và những thông tin quan trọng khác.

Loạt tính năng Galaxy AI mới chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng

Những cải tiến này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cao cho người dùng.

Camera chất lượng cao

Cả Galaxy S25 và Galaxy S25+ đều được trang bị cụm camera chính 50MP, góc siêu rộng 12MP và tele 10MP với khả năng zoom quang học 3x. Tính năng "Best Face" tự động chọn khung hình đẹp nhất từ nhiều ảnh chụp liên tiếp, hỗ trợ tối đa 5 người trong cùng một khung hình.

Camera trên cả 2 chiếc Galaxy S25 và S25+ đều có thông số giống nhau, có đi kèm camera tele 3X để chụp chân dung. Phiên bản Ultra sẽ có camera tele 5X

Ngoài ra, chế độ quay video HDR 10-bit và công nghệ giảm nhiễu Spatio-Temporal Filter (STF) giúp cải thiện chất lượng video, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Chúng tôi sẽ có bài đánh giá chi tiết camera của bộ đôi Galaxy S25 và Galaxy S25+ trong thời gian tới.

Giá bán

Về giá bán, Samsung cũng đã công bố mức giá chính thức cho dòng sản phẩm Galaxy S25 series năm nay tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, trong đợt đầu mở bán, Samsung cùng các nhà bán lẻ cũng tung ra loạt ưu đãi giảm giá tặng kèm quà tặng cho những ai đặt trước Galaxy S25 series.

Galaxy S25 series sẽ có thể đặt hàng từ ngày 23/01/2025 đến 13/02/2025 với giá bán lẻ đề nghị như sau: - Galaxy S25 Ultra 12GB + 256GB: 33,990,000 đồng - Galaxy S25 Ultra 12GB + 512GB: 37,490,000 đồng - Galaxy S25 Ultra 12GB + 1TB: 44,790,000 đồng - Galaxy S25+ 12GB + 256GB: 26,990,000 đồng - Galaxy S25+ 12GB + 512GB: 30,490,000 đồng - Galaxy S25 12GB + 256GB: 22,990,000 đồng - Galaxy S25 12GB + 512GB: 26,490,000 đồng

Galaxy S25 và Galaxy S25+ là sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp, màn hình sắc nét, hiệu năng mạnh mẽ và các tính năng thông minh. Cả hai thiết bị này đều phù hợp với người dùng hiện đại, yêu cầu một chiếc smartphone toàn diện, hỗ trợ tốt cả công việc và giải trí. Đây là những sản phẩm đáng cân nhắc trong phân khúc cao cấp của năm 2025.

ĐẶT TRƯỚC GALAXY S25 SERIES GIÁ TỐT: • Giá sale: từ 15,99 triệu đồng • Đặt trước có giá rẻ hơn