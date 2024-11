[Trên Ghế 43] Ông chủ Phê Phượt bày cách phượt bằng ô tô: Đi gì, ăn gì, ở đâu, mấy ngày và làm gì?

Hảo Hảo, hành trình về thương hiệu và sản phẩm mì tôm chua cay là sứ mệnh đưa ẩm thực trở thành nhịp cầu hạnh phúc cho người Việt. Được sinh ra từ tâm huyết của Acecook Việt Nam, Hảo Hảo mong muốn cung cấp những bữa ăn an toàn và bổ dưỡng, cam kết đặt SỨC KHỎE – AN TOÀN – AN TÂM lên hàng đầu.

Mì Hảo Hảo nói chung và sản phẩm hương vị mì tôm chua cay nói riêng với cải tiến bổ sung 333 mg canxi đáp ứng ⅓ nhu cầu hàng ngày cho người tiêu dùng – vừa là món ăn, vừa là giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ xương chắc khỏe.

Acecook Việt Nam áp dụng công nghệ Nhật Bản hiện đại, đảm bảo sợi mì đạt chất lượng cao nhất với hương vị chua cay hấp dẫn. Sự cam kết trong quản lý sản xuất và phân phối của Hảo Hảo chính là lời đảm bảo về chất lượng, giúp người tiêu dùng luôn an tâm và hài lòng.

Mì Hảo Hảo đã trở thành món ăn quen thuộc trong gian bếp Việt, mang đến sự tiện lợi và hạnh phúc cho từng bữa ăn.