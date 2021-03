Trên đường về nhà sau khi làm nhiệm vụ, một chiến sĩ công an tử nạn

Sáng 24-3, thông tin từ lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách khiến 1 chiến sĩ Công an Phòng cháy chữa cháy, thuộc Công an TP Uông Bí là anh V.V.H. (SN 1992) tử nạn.

Trước đó, vào đêm 22-3, anh V.V.H. điều khiển xe máy mang BKS 14F1-065.xx đi trên QL18 đi đến phường Trưng Vương, TP Uông Bí (Quảng Ninh) va chạm với xe ôtô khách mang BKS 14B-015.01, cú va chạm đã khiến anh V.V.H. tử vong, một phần của xe máy bị hư hại

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt phong toả hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn anh H. tham gia làm căn cước công dân, trên đường về thì gặp nạn.