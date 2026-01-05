Trên đời không có ai 15 tuổi đã ra dáng minh tinh như cô bé này: Mặt mộc đẹp hút hồn, xứng đáng vạn lời tung hô

Ngày 5/1, Sina đưa tin cô bé Thất Thất (tên thật Triệu Ngọc Kỳ) đã chính thức ký hợp đồng quản lý với công ty truyền thông Trung Đô, và bước chân vào giới giải trí thông qua tác phẩm Chúng Ta Ở Xứ Sở Thần Tiê n, được chuyển thể từ tiểu thuyết Mạt Thế Lạc Viên.

Dù chưa từng tham gia đóng phim, mới bước chân vào giới giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện Thất Thất lại nhận được vô số sự chú ý từ truyền thông và công chúng vì cô bé 15 tuổi sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt mộc hút hồn, còn được ví là bản sao của Trương Bá Chi.

Cô bé Thất Thất từng được khen ngợi là "con gái của Trương Bá Chi"

Ảnh giới thiệu của Thất Thất khi chính thức bước chân vào giới giải trí

Theo Sina , vào tháng 7/2025, Thất Thất bất ngờ nổi tiếng trên mạng nhờ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô bé đi ngoài đường phố với gương mặt mộc. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, hồn nhiên trong trẻo, nét đẹp tự nhiên không son phấn, Thất Thất nổi lên như một hiện tượng, thu hút lượng tương tác cực khủng trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Thậm chí có thể nói "một đêm thành danh".

Nhiều khán giả cho rằng Thất Thất có ngoại hình rất giống với Trương Bá Chi. Ngọc nữ Hong Kong gia nhập giới giải trí khi cũng mới 15-16 tuổi, cô sở hữu gương mặt lai với nhan sắc tuyệt mỹ, nhanh chóng nên nổi tiếng và nhiều năm qua vẫn là huyền thoại nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Trương Bá Chi được khen ngợi là một trong số các minh tinh sở hữu cấu trúc gương mặt hoàn hảo nhất, vì vậy Thất Thất khi được so sánh với đàn chị, nhiều khán giả nhận định cô bé cũng sẽ trở thành đại mỹ nhân sau khi trưởng thành.

Thất Thất nổi tiếng nhờ một video quay trên đường phố với gương mặt mộc trong trẻo

Khán giả Trung Quốc rất thích các đường nét tự nhiên, thông minh sáng lạn của em

Thất Thất được so sánh với nhan sắc kinh điển của Trương Bá Chi

Thậm chí, nhan sắc nổi bật của Thất Thất còn thu hút những ông lớn trong ngành giải trí như "biên kịch vàng" Vu Chính, ông bày tỏ từng muốn ký hợp đồng với Thất Thất nhưng không nhận được phản hồi. Hiện tại, gia đình đã quyết định để Thất Thất ký hợp đồng với công ty Trung Đô, nơi quản lý nam diễn viên Trương Vũ Kiếm.

Trong đoạn video giới thiệu màn ra mắt của sao nhí, có thể thấy công ty quản lý tập trung đào tạo cả về khả năng diễn xuất, vũ đạo, biểu diễn hình thể và văn hóa cho Thất Thất, mô hình "vừa học vừa làm" để phát triển chiều sâu tâm lý học thức văn hóa cho cô bé, nhưng vẫn không bỏ qua các cơ hội đóng phim.

Thất Thất chăm chỉ học tập để hoạt động trong giới giải trí

Trở lại với tác phẩm Chúng Ta Ở Xứ Sở Thần Tiên , bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng do tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Quốc Tencent Video thực hiện. Trước đó, Tencent đã từng sản xuất bộ phim với thể loại tương tự là Dị Nhân Chi Hạ rất thành công. Vai diễn của Thất Thất vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

"Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn xuất trong một đoàn làm phim, em vừa hồi hộp vừa hào hứng! Nhưng em đã sẵn sàng, cùng bắt đầu nào!", Thất Thất chia sẻ.

Khán gỉ cho rằng cô bé sẽ sớm nổi tiếng