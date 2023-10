Trẻ em Hà Nội đu dây, thực hành thoát khỏi đám cháy từ tầng cao chung cư

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.