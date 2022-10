Là chủ nhân của kênh Youtube, TikTok và Podcast Dế Mèn Du Ký với hàng trăm nghìn người theo dõi, đối với anh chàng travel blogger Đào Minh Tiến, việc được đi đây đi đó khám phá các danh lam thắng cảnh vừa là để thỏa mãn đam mê xê dịch của tuổi trẻ, vừa là một cơ hội để anh được lan tỏa rộng rãi hơn tình yêu quê hương, đất nước.

Chàng quân nhân bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi đam mê xê dịch

Anh đã bắt đầu nhận ra đam mê xê dịch của mình từ khi nào?

Khi còn là một người lính, mình có cơ hội được đi tham quan các bảo tàng lịch sử, các buổi học về văn hóa. Việc bắt tay vào làm về du lịch bắt nguồn từ mong muốn được đặt chân trực tiếp đến vùng đất đó để trải nghiệm văn hóa, lịch sử, sau đó, Dế thử tìm tòi học làm video giới thiệu về du lịch, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa có thể lan tỏa được tình yêu quê hương đất nước đến các bạn trẻ.

Để đặt lên so sánh, có lẽ ai cũng có thể nhìn thấy hai công việc này rất khác biệt. Tuy nhiên, mình thấy hai việc có một điểm chung: Cả hai đều đòi hỏi tính kỷ luật và đó là hai dạng kỷ luật khác nhau. Công việc sáng tạo nội dung về du lịch nhìn có vẻ tự do hơn so với việc ở quân ngũ nhưng thật ra cũng đòi hỏi một kiểu kỷ luật mới mà mình phải làm quen. Nếu không có tinh thần tự giác và tính kỷ luật bản thân cao, chắc chắn không làm được!

Lựa chọn xuất ngũ và chuyển hướng làm travel blogger, gia đình và người thân của anh phản ứng thế nào?

Trước tiên, bản thân Dế quyết định làm travel blogger toàn thời gian khi mình đã có nhận thức rõ ràng mình có thể sống được bằng nghề này một cách độc lập. Nhưng chỉ khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình, mình mới chính thức chuyển việc. Dế hiểu bố mẹ không thể sống thay cho mình, nhưng không phải vì thế mà mình bất chấp tất cả gạt gia đình sang một bên để theo đuổi đam mê, đặc biệt với một người nặng về tình cảm gia đình như Dế. Vì vậy, mình đã lựa chọn thuyết phục gia đình tin vào quyết định này, mình muốn hành trình mới có sự ủng hộ từ bố mẹ.

Sáng tạo nội dung trên mạng xã hội còn là một công việc rất mơ hồ đối với gia đình mình, vậy nên bước đầu tiên Dế đã làm là chia sẻ nhiều hơn về những chuyến đi, những câu chuyện và sản phẩm mà mình đã làm được. Dế còn chia sẻ với bố mẹ về những dự án hợp tác của mình với các nhãn hàng, nguồn thu nhập của mình từ công việc này, dần dần cho đến khi bố mẹ hiểu được đây là một công việc chính đáng, “ra tiền”, và có tương lai phát triển như bao công việc khác. Mình hiểu rằng bố mẹ vẫn có một sự tiếc nuối nhất định với công việc cũ và có phần hơi lo lắng, nhưng trên hết, cho tới thời điểm này, họ đã toàn tâm toàn ý tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình.

Bên cạnh công việc, anh đã phải đánh đổi những gì cho quyết định này?

Một trong những điều mà đa số người làm về du lịch đều phải thừa nhận: Thứ họ phải đánh đổi lớn nhất cho công việc này chính là sức khoẻ. Có những đợt bản thân mình giảm đến 3-4kg vì dịch chuyển, hay một người bạn của mình bị thoái hoá đốt sống khi tuổi đời còn rất trẻ vì phải đeo ba lô quá nặng trong một khoảng thời gian dài,... Để có được những trải nghiệm nhớ đời, để có những thước phim, bắt được những khoảnh khắc có “1-0-2” chia sẻ với mọi người, chúng mình đã phải chấp nhận những sự hy sinh.

Vì thế, Dế luôn cố gắng mỗi ngày đảm bảo cân bằng duy trì sức khoẻ, thể lực với việc theo đuổi các chuyến đi. Công việc là đường dài, chứ không phải “hớt váng”, “đi xổi” vài lần rồi thôi.

Đặc tính của môi trường quân đội thường là cách giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật. Trong khi đó, làm blog thường gắn liền với sự sáng tạo, phóng khoáng, ngẫu hứng. Bước chuyển giao ban đầu của Dế khiến nhiều người đánh giá các sản phẩm đầu tiên bạn tạo ra quá khô cứng, Trước sự đón nhận không mấy niềm nở này, bạn đã nghĩ gì?

Không chỉ là mọi người mà đến bản thân Dế khi nhìn lại cũng thấy mình… nhạt (cười). Dế từng ở trong một môi trường rất khuôn phép, nghiêm túc nên hồi mới làm YouTube, vlog của mình bị “cứng” và có đôi phần khô khan, không thoát ra được hình ảnh “chú bộ đội”. Bạn bè của mình xem video khi ấy cũng nhận xét là nghiêm túc quá, cần vui vẻ, nhí nhảnh hơn. Mình cũng đã từng thử pha trò trong video, những thay vì vui, dí dỏm, mình lại thấy bản thân hơi… ngớ ngẩn (cười).

Khi hiểu được sự nghiêm túc, điềm đạm đã là một phần tính cách của bản thân, thay vì cố trở nên nhí nhảnh, náo hoạt, Dế đã chọn sự chân thành và bình yên vốn đã là điểm mạnh của mình, để truyền tải trong mỗi video. Mình cũng dần quen với việc thể hiện bản thân trước ống kính, bắt đầu sử dụng ngôn từ cũng như ngôn ngữ cơ thể nhuần nhuyễn hơn.

Người làm sáng tạo nội dung luôn cần tìm cho mình một chất “riêng”, nhất là khi việc các nội dung về du lịch đang có trở nên “bão hoà”. Dấu ấn trong những sản phẩm của Dế Mèn Du Ký là gì?

Mình đã từng có khoảng thời gian suy nghĩ và trăn trở rất nhiều về “chất riêng” của bản thân. Khi đó, Dế quan niệm rằng mình bắt đầu công việc này từ con số 0, chập chững học quay, học dựng, cũng giống như học viết chữ, để viết ra chữ thì phải bắt đầu từ việc tập tô. Chính vì vậy, Dế đã luôn học hỏi theo đàn anh, đàn chị đi trước để có thể thành thạo các kỹ năng, cộng với việc khám phá, nắm bắt thế mạnh của bản thân và cố gắng phát huy nó.

Bản thân từng là một người lính, niềm tự hào dân tộc trong Dế rất sâu sắc nên Dế đã lựa chọn hình ảnh lá cờ tổ quốc để đồng hành trong các sản phẩm, coi là “điểm nhận diện” trong kênh của Dế Mèn Du Ký. Hình ảnh này sau khi được lan tỏa đến cộng đồng đã nhận về những phản hồi rất tích cực. Thậm chí đến giờ nhiều bạn bè và khán giả còn trêu mình là “chàng trai cầm cờ đi khắp thế gian”. Dế nghĩ mình đã phần nào thành công trong việc tạo ra “chất riêng”.

Việc tạo ra dấu ấn riêng trong sáng tạo là một điều cần thiết, tuy nhiên đôi khi nó sẽ trở thành một loại áp lực cho những người làm sáng tạo - thứ áp lực không phải lúc nào cũng tốt cho một nghề vốn dĩ cần một sự “bay” và phóng khoáng thế này. Vậy nên mình cứ làm đã, khi trải nghiệm đủ dày, vốn sống đủ nhiều, mình sẽ tự nhận ra được đâu mới là dấu ấn của riêng mình.

Chính thức làm travel blogger đầu năm 2021 thì cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát và các hoạt động du lịch gần như “đóng băng”. Rõ ràng công việc của anh bị ảnh hưởng, có khi nào anh cảm thấy hối tiếc trước lựa chọn này không?

Thời gian giãn cách xã hội, tuy bị “bó chân”, nhưng lại thôi thúc mình tìm tòi làm TikTok và Podcast - 2 kênh đã mở ra nhiều cơ hội công việc cho mình, đặc biệt là Podcast. Càng thử nghiệm, mình mới nhận ra Podcast chính là nơi mình được thỏa sức “vùng vẫy”, vừa phát huy được chất giọng vốn là thế mạnh của mình, vừa khai thác được mảnh đất nội dung màu mỡ - những câu chuyện xoay quanh các chuyến đi. Cho đến thời điểm này, mình phần nào đã cảm thấy mãn nguyện vì tuy nội dung của mình không “viral” nhưng nó đã nhắm đến được những đối tượng cần chạm đến.

Mục tiêu gần: Chinh phục 63 tỉnh thành với lá cờ Tổ Quốc

Anh từng chia sẻ rằng mình rất muốn thực hiện dự định được mang theo lá cờ Việt Nam trải nghiệm khắp 63 tỉnh thành đất nước. Mục tiêu này đã thực hiện đến rồi?

Dế đã đặt chân đến khoảng 30 tỉnh thành, tuy nhiên không phải tỉnh nào mình cũng mang theo cờ, có một vài địa điểm mình thấy không phù hợp để tung bay lá cờ Tổ Quốc và cần một chuyến đi khác đến một địa điểm phù hợp hơn. Dế coi việc chinh phục 63 tỉnh thành với lá cờ Việt Nam là mong muốn, trải nghiệm nhưng cũng không vì đó mà mình đặt nặng số lượng, đi lấy được. Mình muốn để mọi thứ diễn biến thật tự nhiên, đến một ngày nào đó khi mình đã có đủ trải nghiệm và “chín” hơn, việc đưa ra cảm nhận về những nơi mình từng đặt chân đến cũng sẽ thêm phần sâu sắc.

Anh có điều gì nhắn nhủ đến các bạn trẻ, những người ưa trải nghiệm, khám phá, thích cuộc sống xê dịch và có mong muốn trở thành một blogger du lịch như anh?

Mình luôn tâm niệm rằng “con đường dài nhất là con đường đi từ cái đầu đến bàn tay”, trước hết đừng suy nghĩ quá nhiều và cứ làm đi đã. Nếu chỉ nghĩ và ấp ủ thì nó mãi trong đầu, trên giấy, rất khó biết được mình có phù hợp hay không. Vậy nên, chúng ta không có cách nào khác là phải thử nghiệm mới có thể biết được mình có khả năng hay không.

Tuy nhiên, các bạn cũng nên cân nhắc kỹ bởi công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội chưa nhận được cái nhìn toàn diện, với nhiều người đây chỉ là một phong trào nhất thời. Các bạn trẻ mong muốn theo đuổi con đường này cần tìm hiểu kỹ để biết được ngoài những điều mọi người nhìn thấy thì có những khó khăn, áp lực gì cần trải qua và đưa ra quyết định chính xác.

Cảm ơn chia sẻ của Dế, chúc bạn tiếp tục du ký tới thật nhiều địa điểm tuyệt vời và sống thoả với đam mê của chính mình!