Trao trang thiết bị, vật tư, y tế của Việt Nam tặng Trung Quốc

Chiều 9-2, Lễ trao trang thiết bị, vật tư y tế của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã diễn ra tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Tham dự buổi Lễ, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công Thương, Giao thông Vận tải; về phía Trung Quốc có Đại sứ Hùng Ba và các cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Lễ trao trang thiết bị, vật tư y tế của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc

Tại buổi Lễ, thay mặt phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao cho Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba số vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 USD, là quà tặng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định món quà thể hiện tình cảm đoàn kết anh em, sự quan tâm và mong muốn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, chia sẻ phần nào những khó khăn mà Trung Quốc đang gặp phải do dịch bệnh gây ra.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh: "Số trang thiết bị, vật tư y tế mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là các trang thiết bị, vật tư y tế tốt nhất mà Việt Nam đang có trong bối cảnh Việt Nam cũng đang có nhu cầu rất lớn đối với các trang thiết bị, vật tư y tế để chống lại ảnh hưởng của dịch bệnh. Chúng tôi mong rằng số vật tư này sẽ góp phần động viên và hỗ trợ nhân dân Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (phải ảnh) đã trao cho Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba số vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 USD

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc, những nỗ lực to lớn của chính quyền địa phương và nhân dân Trung Quốc thời gian qua trong việc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, bày tỏ tin tưởng, Đảng và Chính phủ Trung Quốc sẽ lãnh đạo nhân dân Trung Quốc sớm kiểm soát và ngăn chặn được dịch bệnh. Thứ trưởng cũng khẳng định Việt Nam đang triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân; đồng thời tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu với WHO và các nước, thúc đẩy các nỗ lực chung của ASEAN với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, sát cánh cùng Trung Quốc và các nước trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này.

Thay mặt phía Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba bày tỏ hết sức xúc động, cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu trong lúc khó khăn. Đây là sự thể hiện sinh động truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái giữa nhân dân hai nước Việt –Trung; số vật tư, thiết bị y tế này không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Trung Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đại sứ một lần nữa cảm ơn về việc lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Trung Quốc, Việt Nam quyết định hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động quyên góp hỗ trợ và các tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam cũng có các hình thức phù hợp giúp đỡ cho nhân dân các tỉnh của Trung Quốc chống lại dịch bệnh.

Đại sứ nhấn mạnh, số trang thiết bị, vật tư quý báu này sẽ được chuyến đến ngay tuyến đầu chống dịch bệnh ở Vũ Hán. Đại sứ cũng đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và các biện pháp hiệu quả của Việt Nam , tin tưởng Việt Nam sẽ ứng phó thành công các tác động do dịch bênh gây ra.

Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động các tổ chức cá nhân, quyên góp hỗ trợ nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD, một phần trong số vật tư này sẽ được chuyển trước tới Vũ Hán để phục vụ công tác chống dịch.

Theo kế hoạch, tối 9-2, máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chuyển số trang thiết bị, vật tư y tế nêu trên sang Vũ Hán hỗ trợ Trung Quốc, kết hợp đưa 11 công dân Trung Quốc tại Việt Nam về Vũ Hán và đưa một số công dân Việt Nam ở tỉnh Hồ Bắc về Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 6-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong thời gian qua, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc đã liên hệ và giữ liên hệ với hơn 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, du lịch tại Trung Quốc (không bao gồm những trường hợp sang Trung Quốc ngắn hạn mà không đăng ký bảo hộ công dân với Đại sứ quán). Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được 29 yêu cầu của công dân Việt Nam tại khu vực có dịch là tỉnh Hồ Bắc có nguyện vọng trở về Việt Nam.