Trao quyết định nghỉ việc cho ‘hiệp sĩ’ nổi tiếng Bình Dương

Sáng nay (17/10), cán bộ Công an phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) trực tiếp đến nhà anh Nguyễn Thanh Hải gửi giấy mời đến UBND phường vào sáng mai.

Giấy mời do bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Chủ tịch UBND phường Phú Hòa ký với nội dung: “Mời ông Nguyễn Thanh Hải có mặt vào lúc 9h ngày 18/10 để dự công bố quyết định cho thôi không tham gia Đội xung kích chống tội phạm trong CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa”.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất: Việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia Câu lạc bộ là quyền cá nhân của anh.

Công an thành phố Thủ Dầu Một, Cấp ủy, Chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.



Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho rằng Cấp ủy, Chính quyền, Công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một sẵn sàng tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong khuôn khổ pháp luật cho phép đóng góp sức mình để bảo đảm an ninh trật tư ở địa phương.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin nghỉ tại CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa với lý do quy chế không phù hợp. Trước thông tin trên, dư luận địa phương rất bất ngờ.

Người dân địa phương bày tỏ quan điểm cho rằng nên tạo điều kiện để “hiệp sĩ” Hải tiếp tục công tác. Thế nhưng, sự kỳ vọng của người dân đã không còn khi UBND phường Phú Hòa đã có quyết định chính thức để anh Hải nghỉ việc.