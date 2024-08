Trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về công tác cán bộ

Theo đó, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Công an thành phố Đồng Xoài đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Đại uý Đặng Đức Lân, cán bộ Đội điều tra tổng hợp giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Đồng Xoài.

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại uý Nguyễn Chí Khoa, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Phước đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Tân Xuân (thành phố Đồng Xoài).

Đại uý Đặng Đức Lân nhận quyết định bổ nhiệm

Đại uý Nguyễn Chí Khoa nhận quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thành phố Đồng Xoài chúc mừng các cán bộ được Giám đốc Công an tỉnh điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ chỉ huy. Thượng tá Tuấn đề nghị các cá nhân trên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công việc, ra sức phấn đấu, học tập, tu dưỡng rèn luyện, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân.