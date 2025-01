Ngày 2-1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu Tỉnh ủy và hệ thống chính trị ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến ANTT, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong các mặt công tác; nhiều chỉ số, kế hoạch đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại có thời hạn Đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, không để phát sinh thành "điểm nóng" gây mất ANTT. Công tác đấu tranh phòng, chống tội, tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt hiệu quả cao.

Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đạt yêu cầu; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, xây dựng được nhiều mô hình hay trong đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Công an tỉnh Quảng Nam quan tâm chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhờ đó số lượng cán bộ chiến sĩ, đảng viên bị kỷ luật giảm. Trong công tác đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nhất là trong đồng hành, giúp đỡ Công an tỉnh Sekong (Lào)...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà Công an tỉnh Quảng Nam cần chú trọng khắc phục trong năm 2025.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Nam; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen tặng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại có thời hạn Đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.