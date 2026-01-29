Trao quà đầu năm, sẻ chia may mắn cùng Vietlott mùa Tết 2026

Những ngày cuối năm luôn mang theo nhịp sống hối hả quen thuộc. Trong căn bếp nhỏ, người nội trợ tất bật sắm sửa, dọn dẹp và chăm chút cho mái ấm gia đình. Ở văn phòng, những bản kế hoạch và deadline được hoàn thành trong guồng quay gấp rút trước kỳ nghỉ Tết. Ngoài kia, các y bác sĩ vẫn lặng lẽ túc trực nơi bệnh viện, tạm gác lại không khí đoàn viên để chăm sóc bệnh nhân. Những sinh viên xa nhà thì đếm từng ngày, háo hức thu xếp chuyến xe trở về quê hương. Dù mệt mỏi và bận rộn, ai cũng mong tìm thấy những niềm vui giản dị để giữ cho mình tinh thần nhẹ nhàng và vui vẻ khi Tết đến gần.

Phim ngắn "May mắn trao đi" mang đến cảm xúc lan tỏa và trân trọng những sẻ chia đầy ý nghĩa trong thời khắc chuyển giao sang năm mới. Ảnh: DNCC

Năm số 9 với nhiều chuyển biến nên năm nay, mọi người đón Tết với một tâm thế rất khác. Sau một năm nhiều thăng trầm, con người ta dường như sống chậm lại hơn, bớt đi những kỳ vọng về những giá trị vật chất cao cả thay vào đó là giá trị tinh thần được tìm thấy ở những điều nhỏ bé. Tết không chỉ nằm ở "mâm cao cỗ đầy", mà còn là khoảnh khắc được ở bên người thân đối với những người con xa quê; là phút giây ấm áp hiếm hoi với những y bác sĩ, hay niềm vui lặng thầm của các cô chú công nhân vệ sinh khi thành phố khoác lên mình diện mạo mới.

Trong tinh thần ấy, phim ngắn Tết "May mắn trao đi"của Vietlott với thông điệp "Tết không chỉ là sum họp, đó là lúc niềm vui và may mắn được sẻ chia" – như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng, đôi khi Tết ý nghĩa nhất không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh.

Không cần những món quà cầu kỳ, đôi khi chỉ là một hành động bất ngờ cũng đủ khiến người nhận mỉm cười. Lấy cảm hứng từ câu chuyện trong phim ngắn Tết của Vietlott, hình ảnh những tấm vé số được gửi trao cho những người xa lạ quanh mình mang đến một góc nhìn rất khác về việc "lì xì".

Những khoảnh khắc sẻ chia bình dị được thể hiện qua các thước phim của Vietlott. Ảnh: DNCC

Với nhiều người, việc lì xì, tặng quà bằng vé số vẫn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, Tết vốn là dịp để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp về một năm mới khởi sắc và bùng nổ. Giữa vô vàn lựa chọn quà biếu ngày Tết, vé số Vietlott trở thành món quà tinh thần mang ý nghĩa khác biệt: nhỏ gọn, thiết thực nhưng chứa đựng nhiều kỳ vọng. Tấm vé số Vietlott được trao đến tay không đơn thuần là món quà đầu năm mà còn là lời chúc năm mới may mắn, bình an và hy vọng vào hành trình phía trước. Mỗi tấm vé vì thế mang một câu chuyện, một niềm tin được gửi gắm trong dịp đầu xuân. Dù kết quả có thế nào, giây phút trao gửi tờ vé số, cùng nhau chờ đợi, chia sẻ niềm tin đã đủ để Tết thêm trọn vẹn.

Người chơi dễ dàng gửi tặng vé cho người thân, bạn bè thông qua Vietlott SMS. Ảnh: DNCC

Tết không chỉ được cảm nhận thông qua những món quà lớn hay những bữa tiệc đủ đầy, mà là cảm giác được nghĩ đến, được sẻ chia và cùng nhau hy vọng. Và trong khoảnh khắc đầu năm ấy, một tấm vé số Vietlott được trao đi chính là cách giản dị để lan tỏa niềm vui, gửi gắm may mắn và mở ra những khởi đầu đầy lạc quan cho cả người tặng và người nhận.