Trào lưu xăm thông tin đăng ký hiến tạng gây lo ngại mất an toàn

Trào lưu xăm thông tin thẻ đăng ký hiến tạng lên cơ thể đang lan tỏa mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Những hình xăm cho thấy nội dung chi tiết gồm tên bệnh viện, mã số đăng ký và ngày tháng đăng ký.

Mục tiêu của trào lưu này xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp rằng nếu người hiến tạng chẳng may bị tai nạn giao thông, thì có thể được chuyển về bệnh viện mình đăng ký nhanh nhất. Từ đó, việc hiến tạng được thực hiện kịp thời, đúng theo ước nguyện. Ngoài ra, họ chia sẻ hình xăm đặc biệt này với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, vị tha.

Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự lo ngại khi thông tin y tế riêng tư trở thành dữ liệu công khai. "Quyền riêng tư của người hiến tạng được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt nay lại bị chính chủ nhân công khai, điều này khiến tôi thấy hơi lo lắng bất an" , một cư dân mạng bình luận.

"Các mã số này liên kết trực tiếp với hồ sơ bệnh án cá nhân tại trung tâm điều phối ghép tạng. Khi hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, kẻ gian có thể khai thác thông tin cá nhân cho các mục đích xấu" , người khác băn khoăn.

Một tài khoản ẩn danh chia sẻ trải nghiệm bị quấy rầy sau khi lộ thông tin hiến tạng khiến cuộc thảo luận về vấn đề này càng được nhiều dân mạng quan tâm. Trên nhóm cộng đồng Facebook, tác giả cho biết hàng xóm thấy thông tin mình đăng ký hiến tạng trên mạng xã hội và từ đó, hàng xóm liên tục quấy rối. Kẻ quấy rối thậm chí còn đe dọa rằng em mình cũng đang cần nhận tạng, khiến tác giả bài đăng bị khủng hoảng tâm lý nhiều ngày.

Dù câu chuyện chưa được xác tín nhưng vẫn khiến dân mạng nhận ra sự rủi ro khi bị lộ thông tin cá nhân. Vì thế, ngày càng có nhiều ý kiến khuyên không nên xăm hay để lộ thông tin thẻ hiến tạng lên mạng xã hội: "Hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp, mình rất ủng hộ và mong thông điệp nhân văn tiếp lục lan tỏa rộng. Thế nhưng xăm hẳn thông tin định danh như mã số, bệnh viện lên người rồi chụp ảnh khoe lên mạng thì quá thiếu suy nghĩ".

"Các bác sỹ trong bệnh viện người ta làm việc dựa trên hồ sơ pháp lý và hệ thống dữ liệu quốc gia chứ đâu có ai đi soi hình xăm trên người bệnh nhân để kiểm tra thông tin hiến tạng. Xăm lên vừa đau, vừa tốn tiền, lại còn mất đi sự riêng tư cần thiết"; "Thật sự không hiểu nổi tư duy của một bộ phận người trẻ hiện nay. Cái gì cũng mang lên mạng khoe. Bây giờ thì thấy ngầu, nhưng sau này kẻ xấu dùng thông tin đó để trục lợi, làm phiền, thậm chí là đe dọa thì lúc đó hối hận cũng đã muộn. Hiến tạng cần cái tâm và sự nghiêm túc, không phải là trào lưu nhất thời".

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến chỉ trích kiểu "sống ảo bất chấp" mà không biết bảo mật thông tin cá nhân của một bộ phận cư dân mạng ngày nay. "Mình hiểu là các bạn muốn lan tỏa thông điệp tốt đẹp về việc hiến tạng. Nhưng thay vì xăm thông tin cá nhân, chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện ý nghĩa hoặc truyền cảm hứng qua những cách khác nhẹ nhàng hơn. Việc bảo mật thông tin cá nhân cũng là cách để bảo vệ bản thân", Quang Minh viết.

Khổng Quỳnh chia sẻ: "Cá nhân mình thấy việc hiến tạng là quyết định rất riêng tư và nghiêm túc. Xăm thông tin có thể là kỷ niệm đáng nhớ với mỗi người, nhưng hãy cẩn thận đừng để lộ các mã số định danh y tế ra ngoài. Đừng nên vì vài cái like mà gặp phải chuyện không may".

Ngoài ra, nhiều dân mạng thể hiện mong muốn được hiến tạng sau khi qua đời. Hồng Đào bình luận: "Đọc những bài viết về hiến tạng, mình thấy xúc động thực sự. Mình cũng rất muốn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để giúp đỡ những bệnh nhân đang chờ đợi. Hy vọng mọi người hãy cùng lan tỏa ý nghĩa của việc này một cách văn minh, đúng pháp luật, để cái đẹp được nhân rộng mà không gây ra bất cứ rủi ro nào cho chính mình".