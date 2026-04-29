Trào lưu 'dụi mắt lau kính' đang hot trong giới trẻ là gì?

Hoàng Hà |

Trào lưu "dụi mắt lau kính" lan truyền mạnh vì cư dân mạng trẻ thích thú với phiên bản giới tính khác của chính mình, nhưng cũng gây lo ngại về sự an toàn.

Trào lưu "dụi mắt lau kính" là dạng nội dung biến hình dang rất phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, sức hấp dẫn nằm ở hiệu ứng làm đẹp và thay đổi giới tính ngoạn mục bằng ứng dụng AI.

Về cơ bản, các video đu trend "dụi mắt lau kính" thường diễn ra theo kịch bản sau: Ở những giây đầu tiên, nhân vật đăng bức ảnh trai xinh gái đẹp được tạo ra bởi AI, sau đó là hành động lau kính và thế là chàng trai hóa thành cô gái hoặc ngược lại, trở về với giới tính ban đầu của người đăng.

Cú sốc thị giác khi chuyển từ "nam thần/mỹ nữ AI" sang một hình ảnh đời thường tạo ra tiếng cười và sự gần gũi. Trào lưu này trở nên bùng nổ khi giới trẻ coi đây như cách đùa vui với bạn bè, hay muốn xem mình ở phiên bản giới tính khác trông sẽ thế nào.

Nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng khi thấy phiên bản giới tính khác của mình đẹp ngoài mong đợi: "Lúc dùng AI lau kính xong nhìn mình bản nữ mà suýt nữa thì tự nhắn tin làm quen luôn, không ngờ mình lại có 'người chị em' thất lạc xinh đến thế này"...

Bức ảnh dùng để "dụi mắt lau kính" rồi biến hình đang gây sốt trên mạng.

Giới trẻ thích thú thử biến hình giới tính của mình khác đi. (Ảnh chụp màn hình)

"Nhìn ảnh AI xong quay lại nhìn gương mà chỉ muốn 'dụi mắt' thêm chục lần nữa xem có biến hình thật được không, chứ thực tế nó lạ lắm"; "Lúc xem ảnh AI xong thấy mình đẹp như thần tượng, đến lúc hiện nguyên hình là 'phiên bản gốc' thì không dám nhìn vào gương nữa"; "Trend này hay thật sự, giúp tôi nhận ra là dù mình có ở giới tính nào đi chăng nữa thì cái nghèo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt"...

Tham gia trào lưu "dụi mắt lau kính", các bạn trẻ không khỏi cảm thán về sức mạnh của AI. "Càng xem trend này càng thấy sợ khả năng của AI, ranh giới giữa thực và ảo giờ chỉ cách nhau đúng một cái 'dụi mắt'. Công nghệ có thể cho ta một diện mạo hoàn hảo, nhưng khoảnh khắc quay về với vẻ ngoài thật mới là lúc ta đối diện với chính mình", Bảo Anh bình luận.

Phan Nhật chia sẻ: " Sự bùng nổ của những video biến hình ngược này cho thấy giới trẻ đã bắt đầu tỉnh táo hơn trước các bộ lọc làm đẹp. Những bức ảnh bằng AI chỉ tạo ra cho vui thôi, chứ đẹp nhất vẫn là tự tin vào bản thân mình, sải bước khắp nơi".

Nhiều người lo ngại công nghệ giờ quá giống thật, rất khó phân biệt. (Ảnh chụp màn hình)

Khả năng biến hình vô hạn của AI cũng khiến không ít cư dân mạng lo ngại. Vũ Gia viết: "Cứ như thế này thì dần dần không thể phân biệt đâu là ảnh chụp thật và đâu là ảnh AI. Đến chính chủ nhìn bản AI còn nhận không ra mình thì bảo sao người ngoài không bị lừa. Nghĩ đến cảnh hình ảnh của mình bị AI biến đổi giới tính rồi dùng để tạo tài khoản giả đi thả thính lừa người khác mà thấy rùng mình".

Từ sự lo lắng đó, nhiều người trẻ còn khuyến cáo không nên dễ dãi chia sẻ hình ảnh của mình với các ứng dụng không uy tín kẻo bị kẻ xấu lợi dung. "Xem mà thấy lo nhiều hơn là thích. AI giờ xử lý gương mặt, giọng nói rồi cả giới tính mượt thế này thì sau này gọi video call thấy mặt nhau cũng chưa chắc đã là thật. Sợ nhất là bị lấy ảnh rồi dựng clip đi lừa đảo người thân thôi", Tố Uyên bình luận.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
