Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!

S.A |

Tuyên bố tắt trạng thái ở thành phố, bật mode ở quê, ai cần gặp nhớ gọi điện hẹn trước nhận mặt.

Mỗi dịp Tết đến, bên cạnh câu chuyện lương thưởng, lì xì hay những màn hỏi han "Bao giờ lấy chồng", "Lương tháng bao nhiêu", mạng xã hội lại rộn ràng trend quen thuộc: khoe màn biến hình khi về quê ăn Tết. Và chính từ đây cư dân mạng lại có cơ hội chứng kiến những màn "xả vai" triệt để của hội con gái khi ở nhà.

Nếu ở thành phố là phiên bản lồng lộn với make-up sắc sảo, tóc tai cầu kỳ, outfit bắt trend từng centimet thì khi về quê ăn Tết, nhiều người lại reset mình về chế độ tối giản: mặt mộc, tóc buộc gọn, đồ bộ, dép lê, đi xe máy cà tàng chở hàng cho bố mẹ,... chẳng cần filter, cùng một người nhưng 2 giao diện khác biệt hoàn toàn.

Sự đối lập ấy đang trở thành trend mới đang viral trên mạng xã hội: "Mày về quê hồi nào mà tao không thấy?". Và không có gì rõ ràng hơn chính là chùm ảnh dưới đây!

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 1.

Cư dân mạng said: "Chủ nợ sẽ rối bời vì rõ là thấy quen quen mà không có gì để chứng minh" (Ảnh: @quynhanhvuive)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 2.

Bà khai thật đi, là hai người khác nhau đúng không? (Ảnh: @trangem41)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 3.

Không phải vở kịch nhưng em vẫn diễn trọn nhiều vai hả? (Ảnh: @hanneiii_day)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 4.

Nói về nghỉ Tết chứ cả ngày không ngơi tay, tưởng nhận thêm job thời vụ không đó (Ảnh: @dieuhoanguyen__)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 5.

Về quê nhưng hữu duyên lắm mới thấy được nhé! (Ảnh: @balannghean03)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 6.

Một cái Tết sống 6 cuộc đời (Ảnh: @midien2510)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 7.

"Big city girl" và thôn nữ chỉ cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết (Ảnh: @gaidpchungtinhnhatquadat)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 8.

Khác cỡ này thì ra đường trốn nợ vô tư... (Ảnh: @cdyn_lavierose)

Trào lưu đang gây sốt: Mỹ nhân và gái quê cách nhau đúng 1 kỳ nghỉ Tết!- Ảnh 9.

Cùng là một người nhưng đố ai tìm thấy điểm chung giữa 2 trạng thái này? (Ảnh: @haebaragi__agnes)

(Tổng hợp)

