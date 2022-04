Trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho đại úy cảnh sát cứu sống 4 người

Sáng 15-4, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ trao tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, Cán bộ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao tặng Huân chương Dũng cảm cho đại úy Thái Ngô Hiếu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh Huân chương Dũng cảm là phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân.

Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đại úy Thái Ngô Hiếu mà còn là niềm vinh dự, tự hào đối với toàn lực lượng công an nhân dân. Đây còn là thành quả tốt đẹp của quá trình rèn cán, luyện quân mà Công an Đồng Nai đã kiên trì nỗ lực quyết tâm thực hiện trong thời gian qua

"Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao Cục công tác Đảng và Công tác chính trị phát động đợt thi đua trong toàn lực lượng Công an nhân dân, tổ chức học tập, noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu" - Thứ trưởng nói.

Như đã đưa tin, sáng 10-4, một nhóm thanh niên đi dạo bờ biển, sau đó rủ nhau tắm. Trong lúc nắm tay nhau đứng trên ụ cát ngoài biển theo hình tròn, họ bất ngờ bị sóng đập vào người làm mất thăng bằng và cùng ngã xuống xuống nước. Trong nhóm có 3 người bơi được vào bờ, những người còn lại bị sóng cuốn đi.

Lúc này, anh Thái Ngô Hiếu nhanh chóng bơi ra cứu, hô hấp nhân tạo và cứu sống 4 nạn nhân được vớt lên bờ.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của anh Hiếu, ngày 11-4-2022, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an- đã ra Quyết định thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy với anh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã có thư khen và ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có quyết định tặng bằng khen đột xuất đối với anh Hiếu.