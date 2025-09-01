Trao gần 5.690 tỷ đồng quà Tết Độc lập đến công dân

Ảnh minh họa.

Chiều 31/8, Kho bạc Nhà nước cho biết, đến 13h30 ngày hôm nay đã có 1.929 xã trên tổng số 3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng Tết Độc lập đến công dân, chiếm tỷ trọng 58,08%, với số tiền 5.687,1 tỷ đồng đã được chi trả, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đã có 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng. Đặc biệt, trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ như Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Thanh Hoá (163/166 xã)...

Các địa phương, đơn vị, trong đó có Kho bạc Nhà nước, đều đã và đang nỗ lực, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo trao tặng quà đến người dân đúng dịp kỳ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để toàn dân có một cái Tết Độc lập tưng bừng, trọn vẹn, tràn đầy niềm vui và tự hào về Đất nước đang vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, ngày 29/8/2025, Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp ỷniệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức là: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử (VneID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân đầy ý nghĩa này.