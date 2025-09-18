Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc ngày càng nhấn mạnh việc tự chủ công nghệ chip trong nước.

Tại sự kiện thường niên Huawei Connect ở Thượng Hải, công ty đã tiết lộ kế hoạch ra mắt "Atlas 950 SuperCluster" vào năm tới. Đây là một phần trong nỗ lực của các công ty Trung Quốc nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ, vốn tìm cách ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các loại chip bán dẫn tiên tiến nhất để huấn luyện mô hình AI. Giải pháp của họ là kết hợp một số lượng lớn các chip tự sản xuất, dù hiệu suất đơn lẻ thấp hơn, để đạt được khả năng tính toán tương đương.

Huawei đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về hiệu suất của các sản phẩm sắp ra mắt. Ông Eric Xu, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch luân phiên của Huawei, khẳng định, supernode Atlas 950 sắp tới sẽ mang lại sức mạnh tính toán cao hơn 6,7 lần so với hệ thống NVL144 của Nvidia, cũng dự kiến ra mắt vào năm sau.

Không dừng lại ở đó, ông Xu còn dự đoán rằng sản phẩm của Huawei sẽ "dẫn đầu trên mọi phương diện" so với một hệ thống khác của Nvidia dự kiến ra mắt vào năm 2027. Thậm chí, ông tuyên bố cụm siêu máy tính Atlas 950 sẽ có sức mạnh tính toán cao hơn 1,3 lần so với siêu máy tính xAI Colossus của Elon Musk.

Cấu trúc hạ tầng AI của Huawei được xây dựng theo mô hình phân tầng: một siêu cụm (supercluster) kết nối nhiều siêu pod (superpod), mỗi siêu pod lại được tạo thành từ nhiều siêu nút (supernode). Supernode, nền tảng của hệ thống, được xây dựng từ các chip Ascend và sử dụng thiết kế hệ thống để vượt qua các hạn chế kỹ thuật do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.

• Atlas 950 Supernode (dự kiến 2025): Hỗ trợ 8.192 chip Ascend, với toàn bộ cụm supercluster sử dụng hơn 500.000 chip.

• Atlas 960 Supernode (dự kiến 2027): Phiên bản nâng cao hơn, hỗ trợ 15.488 chip Ascend mỗi nút, và toàn bộ cụm supercluster sẽ có hơn 1 triệu chip Ascend.

Mặc dù chưa rõ các hệ thống này so sánh cụ thể như thế nào với các sản phẩm của Nvidia, Huawei tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng các supernode mới của họ sẽ là mạnh nhất thế giới về sức mạnh tính toán trong vài năm tới.

George Chen, một chuyên gia từ The Asia Group, nhận định rằng mặc dù Huawei có thể cường điệu hóa khả năng kỹ thuật của mình, "không thể đánh giá thấp" tham vọng của công ty Trung Quốc này trong việc trở thành một nhà lãnh đạo AI toàn cầu.

Một nghiên cứu từ công ty SemiAnalysis vào tháng 4 đã cho thấy hệ thống CloudMatrix tự phát triển của Huawei có khả năng hoạt động tốt hơn sản phẩm của Nvidia. Điều đáng chú ý là mỗi chip Ascend của Huawei chỉ đạt khoảng một phần ba hiệu suất của bộ xử lý Nvidia. Huawei đã tạo ra lợi thế bằng cách sử dụng số lượng chip nhiều hơn gấp năm lần.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch luân phiên Eric Xu nhấn mạnh: "Sức mạnh tính toán đã và sẽ tiếp tục là chìa khóa cho AI". Hai năm trước, cũng tại sự kiện này, Huawei đã công bố Atlas 900 SuperCluster. Hiện tại, công ty đã triển khai hơn 300 supernode Atlas 900 A3 cho hơn 20 khách hàng trong các ngành viễn thông, sản xuất và các lĩnh vực khác.

Thông báo của Huawei được đưa ra khi Trung Quốc đang thúc đẩy các giải pháp thay thế nội địa cho sản phẩm của Nvidia. Áp lực đối với nhà sản xuất chip của Mỹ ngày càng tăng. Gần đây, Trung Quốc đã gia hạn một cuộc điều tra đối với Nvidia về các hành vi bị cho là độc quyền. Cổ phiếu của công ty này đã giảm hơn 2% sau khi có tin Trung Quốc đã yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ trong nước ngừng thử nghiệm và đặt hàng chip Nvidia RTX Pro 6000D.

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, bày tỏ sự "thất vọng" trước thông tin về lệnh cấm này. Trước đây, ông đã từng mô tả Huawei là một đối thủ cạnh tranh "đáng gờm".

Tham khảo: CNBC﻿