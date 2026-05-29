Tránh nhắc Moscow là nguồn cung dầu thay thế nhưng nước thân Mỹ lại âm thầm mua 720.000 thùng dầu Nga

Y Vân
|

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Đông buộc nước này phải tìm nguồn cung dầu thay thế.

Nhật Bản gần đây đã mua khoảng 720 nghìn thùng dầu từ Nga, Phó Tổng Bí thư Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Koichi Hagiuda, cho biết.

Nguồn dầu này gắn với các hợp đồng trong khuôn khổ dự án Sakhalin-2 và không thuộc diện trừng phạt. “Chúng tôi đã nhập khẩu 720.000 thùng”, ông Hagiuda nói trong cuộc trò chuyện với một blogger địa phương trên kênh YouTube của mình.

Ông Hagiuda không nói rõ phương thức vận chuyển dầu, nhưng khẳng định rằng việc nhập khẩu diễn ra sau khi xung đột Mỹ-Israel và Iran nổ ra dẫn tới việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Chính trị gia này thừa nhận cuộc khủng hoảng hiện tại là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc Tokyo phải khẩn cấp tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ngày càng leo thang.

Đầu tháng 5, hai công ty Nhật Bản, Taiyo Oil và Idemitsu Kosan, cho biết với hãng thông tấn Tass (Nga) về việc mua 1 lô dầu Nga từ mỏ Sakhalin.

Nhật Bản đã từ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga sau năm 2022, nhưng theo yêu cầu của chính phủ, các công ty Nhật Bản đôi khi vẫn mua một lượng nhỏ từ dự án Sakhalin-2, kể cả khí hóa lỏng (LNG).

Cả Taiyo Oil và Idemitsu Kosan đều cho biết quyết định này được đưa ra như một phần của việc đa dạng hóa nguồn cung dầu nhưng không tiết lộ khối lượng hoặc chi tiết của hợp đồng.

Nhật Bản vốn phụ thuộc hơn 90% vào nguồn cung dầu từ Trung Đông, với phần lớn lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tokyo tuyên bố sẽ tìm kiếm các nguồn cung thay thế nhưng Nga không được nhắc đến trong số các nguồn này.

Theo Tass﻿

