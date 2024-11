Tranh luận ở cảnh cưỡng bức hút triệu người xem của phim Việt

Bộ phim Tham vọng giàu sang phát trên kênh THVL1 đã cho thấy sự gay cấn từ những tập mở màn, khi sự thù hận, đố kỵ, tham vọng nung nấu trong gia đình giàu có.

Bi kịch bắt nguồn từ thói háo sắc của cậu chủ Hai Tài, dù khúm núm trước vợ Mai (Thanh Hiền) nhưng sau lưng gã vẫn quen thói trăng hoa, giở trò đồi bại với người ở. Sau nhiều lần cưỡng đoạt bất thành, Hai Tài kéo Hường ra đống rơm sau nhà để làm nhục. Dù gào khóc, hết lời van xin, Hường vẫn không thoát khỏi bàn tay cậu chủ.

Phân đoạn Hường ( Văn Phượng đóng) bị Hai Tài (Đình Hiếu thủ vai) cưỡng bức.

Sau khi bị cưỡng bức, Hường vừa chạy vừa khóc thảm thiết trên cánh đồng, kêu gào: “Má ơi. Con phải làm sao đây, con không muốn mang tội với cậu chủ, nhưng không biết làm cách nào. Con phải làm sao cậu chủ mới buông tha cho con, con khổ quá má ơi”.

Nhiều khán giả nhận xét cảnh diễn nội tâm của Văn Phượng chưa tới vì không thấy rơi giọt nước mắt nào, dù cô đang quằn quại, đau khổ vì bị làm nhục. “Không thấy rơi giọt nước mắt nào, chỉ thấy gào ‘Má ơi’”, “Có gào thét, khóc lóc nhưng không đáng kể”… khán giả nhận xét.

Trích đoạn phim khiến Văn Phượng bị chê diễn xuất. Video: THVL1.

Trước vai Hường, Văn Phượng thường xuyên đảm nhận nhân vật có số phận trắc trở, bi lụy. Nữ diễn viên sinh năm 1988 được biết đến khi đóng chính trong Những khoảng trời riêng của đạo diễn Đỗ Mai Nhất, vai người vợ đau khổ. Tiếp đến cô được nhớ đến trong Trở về 1 và được để cử giải HTV Awards năm 2013. Một trong những vai Văn Phượng được yêu thích là vai Diệu trong Mẹ ghẻ (2020). Vai diễn giúp cô thắng giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng.

Tham vọng giàu sang xoay quanh câu chuyện của hai chị em cùng cha khác mẹ, Thanh Trúc và Bình An. Trúc là con của người vợ cả, sống lương thiện, còn An sinh ra trong cảnh bất hạnh, con của người hầu, nuôi lòng thù hận và tham vọng sau khi mẹ mất. Khi gia đình sa cơ, Trúc mất đi tình yêu với thanh mai trúc mã Thịnh, ai ngờ Thịnh bấy giờ trải qua tai nạn, trở thành kẻ ngờ nghệch. Lúc đó, An bị mẹ của Trúc lừa gả thay chị để tranh giành cuộc sống giàu sang, nhưng phát hiện mình chỉ là con cờ. Sau nhiều biến cố, Trúc và An đứng trước thử thách thù hận, bi kịch tình thân.

Bộ phim đi theo tuyến đề tài sóng gió gia đình quen thuộc của truyền hình Vĩnh Long như Luật Trời, Tiếng sét trong mưa, Ải mỹ nhân… Bộ phim mới Tham vọng giàu sang có sự tham gia của dàn diễn viên quen mặt như Cao Minh Đạt, Lê Phương, Bạch Công Khanh, Tam Triều Dâng, Nhật Hạ, Dũng Bino…