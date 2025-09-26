Tranh luận Nhã Phương mang bầu lần ba

Ngày 25/9, Nhã Phương và Trường Giang cùng lên tiếng xác nhận về việc có con thứ ba. Trước đó, nghi vấn nữ diễn viên có tin vui là đề tài thảo luận trên nhiều diễn đàn.

“Niềm hạnh phúc của 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ, mẹ chờ con nha”, Nhã Phương chia sẻ.

Chung niềm hạnh phúc, Trường Giang chọn kỷ niệm 7 năm ngày cưới để chia sẻ tin vui tới người hâm mộ. “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”, anh viết.

Nhã Phương và Trường Giang đón tin vui có con thứ ba.

Nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả gửi lời chúc mừng Trường Giang - Nhã Phương, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ khi nữ diễn viên hy sinh sự nghiệp, toàn tâm toàn ý cho tổ ấm nhỏ.

Diễn viên Mai Thu Huyền bày tỏ: “Tuyệt quá. Chúc mừng Nhã Phương và Trường Giang đón nhận tin vui thêm một thành viên nữa nhé. Ngưỡng mộ em quá Phương ơi”. “Chúc mừng anh. Quá năng suất rồi”, Huỳnh Lập đùa vui.

Thông tin Nhã Phương mang bầu lần ba khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Cũng có ý kiến tiếc nuối khi nữ diễn viên tiếp tục tạm dừng hoạt động nghệ thuật, chưa hẹn ngày trở lại.

"Nể phục Nhã Phương, phụ nữ sinh 3 con đã đủ ngưỡng mộ, nói gì nghệ sĩ, còn đâu thanh xuân, còn đâu sự nghiệp nữa", "7 năm sinh 3 người con, Nhã Phương chấp nhận đánh đổi sự nghiệp, lui về hậu trường", "Mừng cho gia đình nhỏ của Nhã Phương - Trường Giang nhưng hơi tiếc vì cô ấy có thể phát triển hơn nữa", "Cô ấy chọn gia đình và những đứa con nhưng tôi cũng cứ thấy tiếc vì phải lâu hơn nữa cô ấy mới trở lại màn ảnh"... là một số bình luận của khán giả.

Nhã Phương từng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng” cho nhiều dự án. Tên tuổi của cô phủ sóng từ phim truyền hình đến điện ảnh như Vừa đi vừa khóc, Tuổi thanh xuân, Khúc hát mặt trời, Quả tim máu, Yêu đi đừng sợ, 49 ngày, Trạng Quỳnh, Lôi báo…

Từ khi kết hôn với Trường Giang vào năm 2018, sự nghiệp của Nhã Phương liên tục gián đoạn. Cô sinh con đầu lòng vào năm 2019 và bé trai thứ hai vào cuối 2023. Trong 7 năm qua, cô thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài dự án nhưng không gây tiếng vang.

Dự án cuối có sự góp mặt của Nhã Phương là Yêu trước ngày cưới . Thời điểm đóng phim, cô đang mang bầu bé thứ hai. Ngay khi lên sóng, ngoại hình của nữ diễn viên nhận nhiều bình luận tiêu cực vì chênh lệch với bạn diễn.

So với Trường Giang, sự nghiệp của Nhã Phương lép vế, thậm chí nhạt nhòa.

Sự nghiệp nhạt nhòa, Nhã Phương mãn nguyện vì có gia đình hạnh phúc, chồng yêu chiều. Chia sẻ với truyền thông, Nhã Phương nói được chồng hỗ trợ chăm con để thoải mái về tinh thần, được làm những điều bản thân yêu thích. “Anh ấy luôn ưu tiên cho vợ, khuyên tôi hãy làm điều mình muốn. Anh ấy giúp tôi cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi biết ơn chồng vì điều đó", Nhã Phương chia sẻ.

Nhã Phương chấm điểm tuyệt đối cho bạn đời, nói anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình vun vén tổ ấm.

“Tôi muốn con mình sẽ lớn lên bằng tình yêu thương, đương nhiên vẫn dung hòa với sự kỷ luật. Tôi với chồng thống nhất trong việc dạy con và thông thường anh Giang đóng vai trò nghiêm khắc với bé. Còn tôi thì cứ lách luật của anh. Lúc anh căng thì tôi im luôn", cô nói.