Tranh chấp đất ở Tây Ninh, cậu chém cháu gây thương tích 74%

Hải Đường |

Nạn nhân bị thương tích nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Quang (57 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) về tội giết người.

Tranh chấp đất ở Tây Ninh, cậu chém cháu gây thương tích 74% - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường vụ án

Theo hồ sơ vụ án, Quang là cậu ruột của ông Vũ Bá D. (45 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh). Vài năm gần đây, giữa ông D. và Quang thường xuyên mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản.

Nguyên nhân được cho là Quang đứng tên quyền sử dụng đất của gia đình, sau đó tự ý đem bán lấy tiền xây nhà, mua sắm tài sản riêng. Bức xúc không được chia nên ông D. liên tục nảy sinh bất hòa kéo dài với Quang.

Quang cho rằng mình là cậu nhưng bị cháu ruột thiếu tôn trọng, khi nói chuyện thường chửi thề dẫn đến thù tức cá nhân. Trong một lần gặp nhau cuối tháng 10-2025, Quang lao vào đánh và cầm dao đâm ông D. nhiều nhát.

Nạn nhân bị thương tích nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Qua giám định, ông D. bị thương tích với tỷ lệ 74%.

