Tranh cãi pickleball: Vợ mặc đồ "hở bạo" khi đi tập với thầy, lúc đánh cùng chồng lại kín như bưng

Ban đầu, chính vợ tôi là người nằng nặc đòi học pickleball. Cô ấy bảo “môn này đang hot, ở công ty ai cũng chơi, em không muốn mình bị lạc quẻ với đồng nghiệp”.

Nhưng thú thật, tôi thấy vợ mình không có nhiều tố chất thể thao. Tính cô ấy hay chán, mua đồ đạc thì toàn hàng xịn, quần áo tập lại đắt đỏ. Ngày trước tập chạy bộ, cô ấy từng sắm giày chạy, đồng hồ đeo tay, quần áo tập khá tốn kém, nhưng chỉ được vài buổi đã xếp xó.

Vì thế lần này tôi viện cớ công việc bận, khéo léo lùi dần lịch, mong là cô ấy quên luôn ý định đi tập pickleball. Ai dè…

Không ngờ lần này vợ tôi quyết tâm thật. Cô ấy chủ động mua đồ tập, rồi thuê luôn thầy giáo riêng để nhập môn pickleball. Tôi cũng thấy bình thường, vì dẫu sao được người có chuyên môn tốt hướng dẫn thì dễ theo hơn tôi nhiều.

Nhưng ngay sau buổi đầu, bạn bè gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp ở sân. Tôi thật sự sốc. Vợ tôi – người vốn ra đường mặc rất kín kẽ – hôm đó diện bộ đồ tập khá “bạo”: áo croptop, phần ngực khoét khá sâu, quần legging bó sát. Nhìn mà tôi chỉ biết nghẹn lời.

Ngay buổi sau, tôi quyết định theo chân vợ đến sân. Lạ thay, khi thấy tôi xuất hiện, vợ lại thay đổi hẳn: bộ đồ kín đáo, gần như không để hở chút nào. Chẳng biết đó là sự ngẫu nhiên hay có chủ ý, nhưng từ đó, trong đầu tôi cứ quanh quẩn một câu hỏi: “Vì sao với thầy thì mặc khác, còn khi có chồng lại kín kẽ đến thế?”.

Tôi không muốn biến chuyện này thành cơn ghen mù quáng, nhưng cũng khó mà coi như không có gì. Nhiều lúc tôi tự trách, nếu ngay từ đầu tôi đồng ý dạy vợ, có lẽ đã chẳng rơi vào tình huống khó xử thế này.

Thậm chí tôi còn tự hỏi, liệu đó có phải là chiêu “khích tướng” của vợ và bạn bè, nhằm mục đích khiến tôi phải ra sân dạy cô ấy đánh pickleball?

Lời khuyên của chuyên gia pickleball Trên thực tế, câu chuyện như trên cũng từng là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, một phe ủng hộ việc người vợ được quyền mặc thoải mái khi chơi thể thao, một phe cho rằng dù thoải mái nhưng cũng nên để ý đến suy nghĩ của chồng. Trao đổi với chúng tôi, một huấn luyện viên pickleball lâu năm cho biết: “Nhiều học viên nữ khi tập thể thao thường chọn trang phục gọn gàng, thoải mái, đôi khi hơi táo bạo để dễ vận động. Tuy nhiên, nếu điều đó khiến gia đình nảy sinh khúc mắc, tốt nhất vợ chồng nên ngồi lại trao đổi thẳng thắn. Pickleball hay bất kỳ môn thể thao nào cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành cầu nối cho sự đồng hành và chia sẻ. Việc để xảy ra mâu thuẫn vì những vấn đề liên quan là điều nên tránh, bởi điều cốt lõi khi chơi thể thao là mang lại niềm vui, chứ không phải khiến gia đình lục đục, làm cho người chơi và cả bạn đời thêm stress sau những giờ làm việc vốn đã căng thẳng”.

