Tranh cãi nữ diễn viên Việt không chịu đóng cảnh hôn trong phim ngôn tình, netizen nói thẳng “thôi làm nghề khác đi em”

Lâm Thanh Mỹ hiện là một trong những đại diện nổi bật nhất của lứa diễn viên gen Z Việt Nam. Sở hữu kho tàng phim đồ sộ ở độ tuổi còn rất trẻ, Lâm Thanh Mỹ được mong đợi sẽ trở thành gương mặt thực lực kế cận của màn ảnh nước nhà trong tương lai. Gần đây, cô nàng tham gia diễn xuất trong bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu, dự án điện ảnh đang rất viral vì kịch bản và lời thoại "chuông xe tăng".

Trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ lan truyền đoạn clip viral ghi lại chia sẻ của Lâm Thanh Mỹ về Một Thời Ta Đã Yêu khiến dân tình nổ ra tranh luận. Trong một buổi phỏng vấn, Thanh Mỹ cho biết cô không phản đối các cảnh hôn trên phim nếu chúng thực sự cần thiết cho mạch cảm xúc và hợp lý trong bối cảnh câu chuyện. Tuy nhiên, vì chưa từng trải qua dạng phân cảnh này trước đây nên cô vẫn còn khá ngại và chưa đủ sẵn sàng để thực hiện những cảnh quay mang yếu tố thân mật.

Đoạn clip viral nhờ quan điểm của Lâm Thanh Mỹ về phân cảnh hôn trên màn ảnh (Nguồn: @molistarofficial)

"Quan điểm của em về việc có những cảnh hôn trên phim là khi bối cảnh đó hợp lý thì sẽ không có vấn đề gì cả. Và em không có vấn đề với việc hai người hôn nhau ở cảnh đó. Nhưng về bản thân mình, khi mình là một diễn viên thì đúng là em vẫn chưa sẵn sàng lắm cho những cảnh quay có phần hơi nhạy cảm như vậy" , Thanh Mỹ cho biết.

Hơn thế nữa, Thanh Mỹ đã chủ động trao đổi trước với gia đình và ê-kíp về phân đoạn có nụ hôn để tìm ra cách quay phù hợp, giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc. "Nhưng chắc chắn ở một độ tuổi nào đó lớn hơn, mình cũng sẽ phải tập quen dần với những cảnh quay như vậy thôi. Nhưng ở bộ phim lần đó thì em vẫn chưa có sự sẵn sàng lắm.

Đối với riêng bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu thì khi đọc đến phân cảnh đó, em cũng có nói với ba là có cảnh như thế này, và chắc là con sẽ trình bày với ê-kíp xem như thế nào, coi mọi người sẽ có những cách quay ra sao. Ba em cũng ủng hộ việc khi mình có những lấn cấn hay thắc mắc gì thì nên trình bày rõ ràng với ê-kíp để mọi người đưa ra được những hướng giải quyết khác nhau, giúp cả hai bên cùng thoải mái để hợp tác. Chứ cũng không phải kiểu cấm cản gì hết" , Thanh Mỹ bộc bạch.

Phân cảnh hôn trong Một Thời Ta Đã Yêu

Sau chia sẻ của Thanh Mỹ, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ sự đồng tình với nữ diễn viên, cho rằng việc một diễn viên cảm thấy chưa thoải mái với các cảnh quay thân mật là điều hoàn toàn bình thường. Theo nhiều ý kiến, Thanh Mỹ mới 21 tuổi, lại đi lên từ hình tượng “sao nhí” nên việc cô muốn giữ nụ hôn đầu hoặc cần thêm thời gian để thích nghi là quyền cá nhân đáng được tôn trọng. Một bộ phận netizen còn đánh giá cao cách nữ diễn viên chủ động trao đổi với ê-kíp thay vì cố gắng miễn cưỡng vượt qua cảm xúc của bản thân.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng khi đã lựa chọn theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp thì nghệ sĩ cần sẵn sàng với những yêu cầu của vai diễn, đặc biệt nếu cảnh quay đó phục vụ hợp lý cho nội dung phim. Một số khán giả nhận định việc xin “ăn gian” góc máy hay né tránh các phân cảnh tình cảm có thể làm giảm tính chân thực trên màn ảnh nếu lạm dụng. Dẫu vậy, nhiều người cũng cho rằng đây là câu chuyện không có đúng sai tuyệt đối, bởi ranh giới và mức độ thoải mái của mỗi diễn viên là khác nhau.

Một số bình luận của netizen:

- Đóng phim mà như thế thì đổi nghề cho rồi.

- Thật ra như thế cũng ổn mà, mọi người nên tôn trọng bé.

- Trời ơi mới ngày nào coi phim mà giờ bé 21 tuổi rồi, nhanh thật.

- Thích bé quá, 21 tuổi rồi vẫn giữ được vẻ trong sáng, đáng yêu.

- Thật ra đã đóng phim thì nên lăn xả với vai diễn, rồi cũng sẽ phải hôn nhiều trên phim.

Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, là một trong số ít sao nhí Việt duy trì được sức hút suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô bén duyên với diễn xuất từ khi mới 3 tuổi, từng tham gia hàng loạt TVC quảng cáo trước khi gây chú ý mạnh với vai bé gái bị ma nhập trong phim kinh dị Đoạt Hồn của đạo diễn Hàm Trần. Vai diễn này giúp Thanh Mỹ được khán giả nhớ mặt gọi tên với biệt danh “em bé ma” hay “ma nhí đáng sợ nhất màn ảnh Việt”.

Tên tuổi của nữ diễn viên bùng nổ rộng rãi vào năm 2015 khi cô đảm nhận vai bé Mận trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ. Với gương mặt trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên, Thanh Mỹ nhanh chóng trở thành “sao nhí quốc dân”, đồng thời được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng nhất của điện ảnh Việt thời điểm đó. Sau thành công này, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh lẫn truyền hình như Scandal 2, Siêu Trộm, Bóng Đè, Nghề Siêu Dễ, Cám, Khế Ước Bán Dâu, Cục vàng Của Ngoại.

Bước sang giai đoạn trưởng thành, Lâm Thanh Mỹ được nhận xét có sự chuyển mình rõ rệt cả về hình ảnh lẫn lựa chọn vai diễn. Không còn bó buộc trong hình tượng “em bé màn ảnh”, cô bắt đầu thử sức với những dạng nhân vật nặng tâm lý hơn, đồng thời theo đuổi hình ảnh nữ diễn viên Gen Z thực lực, kín tiếng và nói không với scandal. Năm 2024, cô từng gây chú ý khi tham gia phim kinh dị cổ trang Cám, được truyền thông gọi là “nữ chính phim kinh dị trăm tỷ trẻ nhất màn ảnh Việt”.

Tính đến năm 2026, Thanh Mỹ vẫn được xem là một trong những gương mặt trẻ có nền tảng nghề nghiệp vững nhất thế hệ Gen Z. Bên cạnh diễn xuất, cô còn ghi điểm bởi hình ảnh sạch, đời tư kín tiếng và thái độ làm nghề chững chạc hơn tuổi. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Thanh Mỹ hiện được kỳ vọng sẽ trở thành lớp nữ diễn viên kế cận nổi bật của màn ảnh Việt trong tương lai.