HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tranh cãi nhau về một bộ phim, chém bạn tù trọng thương

Tuấn Minh |

Quá trình lao động, 2 phạm nhân tại 1 trại giam ở Thanh Hóa đã mâu thuẫn cãi nhau liên quan đến 1 bộ phim, 1 người sau đó đã bị bạn tù chém trọng thương.

Ngày 11-2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết VKSND Khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND Khu vực 12 - Thanh Hóa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường (SN 1998), người đã chém bạn tù trọng thương xảy ra trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an), về tội "Cố ý gây thương tích".

Tranh cãi về bộ phim dẫn đến án chém bạn tù tại thanh hóa - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Cường chém bạn tù trọng thương. Ảnh: VKSND Thanh Hóa

Theo cáo trạng, sáng ngày 23-10-2025, trong lúc lao động tại khu vực Phân trại số 2, Trại giam Thanh Cẩm (đóng tại Thanh Hóa), do mâu thuẫn bộc phát liên quan đến nội dung một bộ phim, phạm nhân Trương Văn Cường và phạm nhân Mạc Văn Trình (SN 1988) đã xảy ra tranh cãi.

Trong quá trình tranh cãi, 2 bên đã xảy ra xô xát, bị cáo Cường đã sử dụng 1 con dao (dụng cụ lao động được cấp phát) chém trọng thương Mạc Văn Trình khiến bạn tù này bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 12%.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND Khu vực 12 - Thanh Hóa, HĐXX TAND Khu vực 12 - Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Cường 3 năm tù quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trùm giang hồ Thanh Hóa Ý 'Ẻng' và đàn em lĩnh án
Tranh cãi nhau về một bộ phim, chém bạn tù trọng thương - Ảnh 2.Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Nga SN 1968

Các tin, bài viết do Nguyễn Thị Nga đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Tiktok có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo cơ quan địa phương.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại