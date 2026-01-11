Tranh cãi Lệ Quyên văng tục, đốp chát với khán giả

Những ngày qua, Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau khi vướng chỉ trích vì cách phản hồi một bình luận của khán giả trên nền tảng Threads. Trước làn sóng ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng, cho rằng mình đang trở thành đối tượng của những công kích mang tính phiến diện, trong khi bản thân chỉ đang tự vệ trước sự xúc phạm kéo dài.

Theo Lệ Quyên, câu chuyện đang bị nhìn nhận theo hướng một chiều, trong khi bối cảnh đầy đủ lại không được nhắc tới.

Theo Lệ Quyên, không có quy định nào bắt buộc người nổi tiếng mặc nhiên chịu đựng mọi sự xúc phạm chỉ vì họ là nghệ sĩ.

Cô giải thích bản thân thường xuyên trở thành mục tiêu của những lời gièm pha, bịa đặt và xúc phạm trên mạng xã hội, không chỉ nhắm vào cá nhân mà còn ảnh hưởng đến gia đình và bạn trai.

“Tôi không làm gì sai nhưng liên tục bị xúc phạm bằng nhiều cách, trên nhiều nền tảng. Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc. Chửi tôi ngu, chửi bạn trai tôi đê tiện”, nữ ca sĩ viết.

Trước cáo buộc “mất kiểm soát, văng tục”, Lệ Quyên khẳng định cô không vượt quá giới hạn và chỉ phản ứng khi cảm thấy bị xúc phạm. “Nếu có lúc quá sức, tôi chỉ tự vệ vài câu trong tầm kiểm soát, rồi sau đó vẫn là im lặng và bỏ qua”, cô nói.

Trong chia sẻ của mình, Lệ Quyên nhấn mạnh những hệ lụy tinh thần mà nghệ sĩ phải đối mặt khi trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng ngôn từ. Cô cho biết đã có thời điểm cảm thấy choáng váng, lạnh người vì những lời lẽ cay nghiệt vô cớ.

“Tấn công bằng ngôn từ là vũ khí đáng sợ nhất”, nữ ca sĩ viết, đồng thời nhắc đến việc nhiều nghệ sĩ châu Á từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vì áp lực dư luận. Theo cô, không có quy định nào bắt buộc người nổi tiếng phải mặc nhiên chịu đựng mọi sự xúc phạm chỉ vì họ là nghệ sĩ.

Lệ Quyên cũng cho rằng cần nhìn nhận rạch ròi giữa khán giả và những tài khoản công kích ẩn danh. “Khán giả thật sự luôn tinh tế và sáng suốt. Nếu tôi lệch chuẩn, họ sẽ lên tiếng ngay, chứ không phải là những người vẫn đồng hành và ủng hộ tôi suốt nhiều năm qua”, cô chia sẻ.

Dù lên tiếng bảo vệ bản thân, phát ngôn của Lệ Quyên vẫn tiếp tục tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự cảm thông trước áp lực mà nghệ sĩ phải gánh chịu trong môi trường mạng đầy độc hại. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc phản hồi bằng ngôn từ nặng nề, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn là điều không phù hợp với hình ảnh của một nghệ sĩ lâu năm.

Trước đó, Lệ Quyên đăng tải một video trên tài khoản Threads có tích xanh, ghi lại khoảnh khắc cô diện trang phục dân tộc, tạo dáng nhí nhảnh trong chuyến du lịch Sa Pa. Video nhanh chóng thu hút chú ý, kéo theo nhiều bình luận khen chê về ngoại hình và tuổi tác của nữ ca sĩ.

Trong đó, một khán giả để lại bình luận bằng tiếng Anh: “Her flop era lowkey serving” (Tạm hiểu: Đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn ổn). Tài khoản được cho là của Lệ Quyên sau đó đáp trả bằng ngôn từ gay gắt, có yếu tố thô tục và miệt thị, khiến cộng đồng mạng bùng lên tranh luận.

Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ có thể đã hiểu sai sắc thái của câu bình luận, dẫn đến phản ứng tiêu cực. Một số khác nhận định với vị thế là người của công chúng, cách ứng xử của Lệ Quyên trên mạng xã hội là thiếu chuẩn mực, dễ tạo ảnh hưởng không tốt, đặc biệt với giới trẻ.

Sau khi tranh cãi nổ ra, một số bình luận bị cho là thô tục đã không còn xuất hiện trên tài khoản Threads của nữ ca sĩ.