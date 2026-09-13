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Tranh cãi giữa Mỹ và Anh khi Tổng thống Trump kêu gọi thống nhất Ireland

Hoàng Vân
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Trong chuyến thăm Dublin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ ý tưởng thống nhất Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thuộc Anh.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng tôi sẽ nói với các bạn, tôi thực sự muốn thấy nó thống nhất. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra sớm muộn thôi. Vậy tại sao không làm ngay bây giờ?", ông Trump nói.

Tổng thống cho biết thêm, việc thống nhất hòn đảo sau hơn một thế kỷ sẽ là một "sự kiện tuyệt vời".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai ủng hộ ý tưởng thống nhất Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ireland Micheal Martin hôm 12/9.

Anh và các lực lượng thân Anh ở Belfast đã kịch liệt lên án những phát ngôn của ông Trump.

Chính phủ Anh bác bỏ những phát biểu này, đồng thời cho rằng không có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế của Bắc Ireland.

Lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ tại Bắc Ireland, Gavin Robinson, nhấn mạnh trên mạng xã hội, tương lai của khu vực này nên do chính người dân quyết định.

Những bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra vài tuần sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố việc tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng Bắc Ireland rời Vương quốc Anh "không được tính đến".

Theo Hiệp định Belfast năm 1998, việc thay đổi quy chế của Bắc Ireland chỉ có thể thực hiện thông qua một cuộc trưng cầu dân ý chính thức.

Theo Avia-pro
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Tags

Mỹ

Trump

Bắc Ireland

Anh

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