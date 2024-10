Tranh cãi gay gắt vụ gia đình 9 người, 4 chú chó cố thủ tại nhà trong siêu bão mạnh nhất hành tinh Milton

Milton là siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2024 và liên tục gia tăng cấp độ. Gần 7,3 triệu người ở Florida (Mỹ) tại 15 hạt đã được kêu gọi sơ tán khẩn cấp.

Tuy nhiên, lúc này gia đình người phụ nữ có tên Amanda Moss, với 13 thành viên, đã bao gồm 4 chú chó lại quyết định cố thủ trong nhà tại Florida. Lý do được người phụ nữ này đưa ra là vì không có đủ tiền và điều kiện để di tản. Được biết, gia đình của cô hiện tại gồm mẹ chồng, 2 vợ chồng, 6 đứa con và 4 chú chó Bull Pháp.

Cô chia sẻ trên Tiktok: “Chúng tôi thực sự không có nơi nào để đi với nhiều người như vậy”. Amanda Moss và chồng đều đang là huấn luyện viên thể hình. Trên kênh TikTok riêng, cả hai thường xuyên cập nhật hình ảnh, clip chia sẻ về cuộc sống đời thường của gia đình có 14 thành viên và bí quyết tập luyện.

Gia đình Amanda Moss.

Cô đăng tải 13 video trên TikTok, tính từ ngày 6/10 đến nay, chia sẻ về việc cô cùng các thành viên trong gia đình quyết định ở lại nhà chống chọi với cơn bão.

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, tài khoản TikTok của Amanda Moss đã thu về hơn 257 nghìn lượt theo dõi. Bà mẹ 6 con này cũng liên tục làm các clip nói về tình hình hiện tại của gia đình, thời tiết từng ngày trước khi cơn bão độ bộ thu về hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt xem và bình luận.

Bà mẹ 6 con này đã đăng 13 clip chia sẻ về tình hình trước bão Milton đổ bộ, tính từ ngày 6/10 tới nay.

Dưới các bài đăng, dân mạng chia ra làm nhiều luồng ý kiến khác nhau. Theo đó, ban đầu đông đảo ý kiến lên tiếng chỉ trích bà mẹ 6 con quá chủ quan, xem nhẹ tính mạng. Bởi, trước đó, nhà chức trách tiểu bang xác định một số khu vực Hạt Lee - nơi có thành phố Fort Myers - thuộc vùng sơ tán bắt buộc. Thị trưởng Tampa Jane Castor nói với CNN rằng những người không rời khỏi vùng sơ tán sẽ thực sự bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho hay thay vì lên mạng đăng tải clip thì bà mẹ 6 con này nên dành thời gian đó để cả nhà tìm cách di tản. Hơn nữa, cô có thể liên hệ cơ quan chức năng hoặc người thân để yêu cầu sự trợ giúp từ họ, thay vì nỗ lực chống chọi lại với sức mạnh của thiên nhiên.

"Trong khi hàng nghìn cư dân Florida đang chạy đua để di tản đến nơi an toàn hơn trước khi cơn bão đổ bộ thì bạn đang cố thủ làm gì vậy", "Tình hình của gia đình bạn có thể giải quyết được nếu thực sự muốn thì sẽ có cách thôi, vì bạn đã được cảnh báo trước nhiều ngày. Tôi thấy bạn bắt đầu làm clip từ ngày 6/10, tức là trước 4 ngày cơn bão đổ bộ", "Bạn đang quá xem thường tính mạng của mình, cứ chạy trốn khỏi nơi đó trước đi, còn các vấn đề như lương thực thì tính sau", "Nếu không đủ khả năng tài chính thì nên chọn nơi ở phù hợp chứ, các con của bạn tính sao đây", "Cô ấy đã thực sự hết cách, tôi thật sự lo lắng",... là những bình luận của cư dân mạng.

Giao thông trở nên ùn tắc, mưa lớn gây cản trợ giao thông.

Theo tờ Washington Post, khi bão Milton đến gần, tình trạng giao thông trở nên ùn tắc, nhiên liệu tại các trạm xăng dầu cũng đang thiếu hụt. Đó là một trong những thách thức mà một số cư dân của tiểu bang, bao gồm cả Moss gặp phải khi quyết định sơ tán.

Amanda Moss có một chiếc Chevrolet Suburban 7 chỗ ngồi nhưng lại có tới 9 người và 4 con chó. Cô cho hay lái xe ra khỏi tiểu bang sẽ mất gần 10 giờ, lo lắng về việc bị mắc kẹt khi không có xăng, hoặc đang ở giữa đường phố khi cơn bão đổ bộ. Moss cũng nói thêm cô không có đủ tiền để đưa cả gia đình đi máy bay, ở trong các phòng khách sạn hoặc thuê nhà nghỉ.

Nhiều người ở các tiểu bang khác sau khi xem được các clip của Moss cũng đã cố tìm cách liên lạc, hứa cho gia đình cô ghé nhà, có nơi trú ẩn nhưng Moss từ chối, bởi ngoài lý do di chuyển thì cô cũng cho rằng sẽ không an toàn khi ở nhà người lạ. Điều này càng làm dấy lên tranh cãi, cho rằng sự cố chấp của bà mẹ 6 con này đang khiến gia đình rơi vào cảnh nguy hiểm. "Hơn nữa, đã có cảnh báo rõ ràng về sức tàn phá khổng lồ từ cơn bão, việc cầu nguyện sự may mắn hay tìm cách cố thủ thật sự rất nguy hiểm", một netizen chia sẻ.

Ngoài 9 thành viên thì gia đình này còn có tới 4 con chó.

Lúc này, để đáp trả lại những bình luận từ cư dân mạng, Amanda Moss cũng chia sẻ trên TikTok rằng trước đó cô đã có kinh nghiệm “sống chung với bão” vào năm 2022. Tuy nhiên, lúc đó nước chỉ ngập đến cửa, không tràn vào nhà. Và cô hy vọng cơn bão Milton lần này cũng vậy. Cô nói: “Tôi chỉ làm những gì tôi cần làm cho gia đình tôi, và hy vọng đó là điều tốt nhất.”

Cô chia sẻ trên TikTok rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng, mua một máy phát điện, chất đầy đồ dùng lên xe phòng trường hợp gia đình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

Đồng thời, một số người đã có kinh nghiệm tránh bão trước đó cũng đưa ra một số lời khuyên gia cố nhà cửa, cách dự trữ thực phẩm,.... Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện gia đình không thể di tản, cũng đang ở lại chống chọi với cơn bão như Moss vì những lý do riêng hoặc chưa kịp, không thể sơ tán. Họ cho hay đều đang cố gắng hết sức gia cố nhà cửa, tìm nơi trú ẩn an toàn trong chính ngôi nhà của mình,...

Clip gần đây nhất của Moss được đăng tải vào 11 giờ trước, với nội dung chia sẻ về thời tiết trước khi cơn bão đổ bộ. Bên dưới bài đăng, vẫn đang có nhiều người vào hỏi tình hình hiện tại của cô và gia đình. Cư dân mạng cho biết họ rất quan tâm đến tình hình gia đình với 9 người và 13 chú chó của Moss nên mong muốn cô lên clip thường xuyên, cập nhật tình hình. Nhiều người cũng gửi lời chúc, cầu mong gia đình Moss được bình an.

Sáng nay (10/10), bão Milton đổ bộ gần thành phố Siesta Key, bang Florida. Đến 9h20 sáng nay (giờ Việt Nam), bão Milton đã giảm cấp, sức gió từ 193km/h giảm xuống còn 177km/h. Bão Milton gây ra hiện tượng triều cường, mưa lũ và gió mạnh nguy hiểm ở cả khu gần và xa khu vực tâm bão đổ bộ. Hiện tại, chưa có con số thương vong, thiệt hại cụ thể song theo CNN, nhiều thành phố tại bang Florida đang ghi nhận tình trạng mất điện, mưa lớn chưa từng có trong lịch sử,...