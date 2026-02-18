Tranh cãi dịch vụ thuê người cúi lạy người thân, chúc Tết thay ở Trung Quốc

Nhiều người phản đối hình thức dịch vụ này vì lo ngại mọi thứ đang được thương mại hóa, ngay cả lòng hiếu thảo (Ảnh: SCMP)

Dịch vụ thuê người cúi lạy người thân, chúc Tết thay dịp Tết Nguyên đán do ứng dụng việc vặt UU Paotui tại tỉnh Hà Nam cung cấp đã bị gỡ bỏ sau khi gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo quảng cáo trước đó, với mức giá 999 Nhân dân tệ cho gói 2 giờ, người dùng có thể thuê lao động thời vụ thay mặt đến chúc Tết, tặng quà, thực hiện nghi thức truyền thống và gửi “1 phút lời chúc cát tường” tới người thân cao tuổi. Hình ảnh quảng bá cho thấy nhân viên mặc đồng phục quỳ lạy trước một cặp vợ chồng lớn tuổi.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Weibo cho rằng “đạo hiếu không nên bị thương mại hóa”. Dù việc thăm hỏi và chúc Tết là nét văn hóa quan trọng, nghi thức cúi lạy không còn phổ biến rộng rãi trong xã hội hiện đại.

Trong thông báo đăng trên WeChat ngày 12/2, UU Paotui cho biết đã “tự nguyện gỡ bỏ dịch vụ gây tranh cãi” sau khi cân nhắc. Tính đến ngày 14/2, ứng dụng vẫn cung cấp dịch vụ chúc Tết khác với tùy chọn điều phối nhanh, nhưng gói “lạy thuê” không còn hiển thị. Doanh nghiệp cam kết hoàn tiền gấp 3 lần cho khách đã đặt trước.

Ứng dụng này cho rằng dịch vụ nhằm hỗ trợ những người sống xa gia đình hoặc gặp khó khăn trong di chuyển duy trì phong tục truyền thống. Tại Trung Quốc, mỗi dịp Tết Nguyên đán, hàng triệu người lao động trở về quê, tạo nên đợt di chuyển được xem là lớn nhất thế giới.

Bình luận trên Nhân Dân nhật báo gọi dịch vụ trên là “rất gượng gạo” và kêu gọi tăng cường giám sát lĩnh vực dịch vụ thay thế. Bài viết nhấn mạnh đổi mới cần đáp ứng nhu cầu nhưng vẫn bảo vệ các giá trị xã hội.

Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh dư luận ngày càng quan tâm tới điều kiện làm việc của đội ngũ giao hàng. Ngày 12/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các nhân viên giao hàng và gửi lời chúc mừng năm mới, ghi nhận đóng góp của họ đối với hoạt động của thành phố.