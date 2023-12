Tranh cãi chuyện Đoàn Văn Hậu nhắn tin làm quen Doãn Hải My khi vẫn còn hẹn hò bạn gái cũ

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi cầu thủ - người đẹp nhận được nhiều sự chú ý thời điểm hiện tại. Chuyện tình ngọt ngào và đám cưới đình đám khiến nhiều người ngưỡng mộ lại dính vào tranh cãi sau phỏng vấn mới đây của cặp đôi.

Cụ thể, khi nói về ấn tượng đầu tiên với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu khẳng định vừa nhìn thấy nàng, anh đã thấy cuốn hút. Cả hai quen nhau trên mạng xã hội, nói chuyện một thời gian rồi mới gặp nhau. Ban đầu cặp đôi gặp gỡ như những người bạn bè bình thường và đang trong quá trình tìm hiểu. Sau đó, Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ cùng người cũ và không còn nói chuyện qua lại với Hải My. Văn Hậu cho rằng duyên số đã đưa anh và Hải My đến với nhau để rồi trở thành một gia đình như bây giờ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm đám cưới vào tháng 11 vừa qua

Đây là lần đầu tiên Văn Hậu công khai nhắc đến mối quan hệ cũ và chuyện tình cảm với Hải My hiện tại. Qua chia sẻ của Văn Hậu và Hải My, dân tình nhận ra cầu thủ sinh năm 1999 đã nhắn tin làm quen Doãn Hải My vào thời điểm anh đang hẹn hò với bạn gái cũ - hot girl Hoàng Anh Ốc. Việc Văn Hậu nhắn tin cho Hải My dù chỉ ở mức độ bạn bè, tìm hiểu nhau và lời khẳng định bị cuốn hút bởi Hải My ngay lần đầu gặp mặt cũng khiến dân tình tranh cãi.

Dân mạng hiện đang chia làm hai luồng ý kiến xoay quanh chuyện tình cảm Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và mối quan hệ với bạn gái cũ.

- Vậy là nhắn tin trước khi đi Hà Lan đã "hello em". Trong khi ở Hà Lan vẫn còn quen Ốc. Eo ôi...

- Lúc đi Hà Lan là đang quen Ốc mà phải không ta

- Qua Hà Lan là vẫn yêu bà cũ mà đúng không ta? Thấy bảo tiếp tục mối quan hệ riêng. Thế là cuốn hút từ buổi sinh nhật rồi "hello em" trong lúc vẫn yêu người cũ à?

- Chị My thì quá Ok rồi nhưng ông này hình như chưa chia tay hẳn vs Ốc mà tán chị My rồi

- Haha cuốn từ khi có người yêu, cuốn quá bỏ người yêu

- Người nổi tiếng nên mới bị soi như vậy chớ người thường thì chuyện không đến mức công kích vậy, cũng một năm mới nói chuyện lại mà, chứ có phải nói trong năm đấy đâu

- Tính ra thương Ốc nha vì mình nhớ lúc đi Hà Lan, Ốc vẫn tiễn Hậu mà vẫn mà đã làm quen người khác trong lúc đi

- Càng nói càng lộ rồi

- Có thể là lúc cãi nhau với người yêu cũ xong tạm chia tay thì Hậu "Hello em", Hậu cũng bảo 1 năm không nói chuyện với nhau và cả 2 đều có mối quan hệ riêng mà. Nếu người ta xấu thì người ta đã không phỏng vấn công khai cho mọi ng bắt bài đâu.

Văn Hậu và tình cũ từng rất hạnh phúc