Tranh cãi chồng Lâm Vỹ Dạ để gái lạ khoác tay trên thảm đỏ

Tại buổi ra mắt phim mới đây, Hứa Minh Đạt bất ngờ trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng diễn viên trẻ Mộc Giàu. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Mộc Giàu nhiều lần chủ động khoác tay đàn anh khi cả hai tạo dáng trước ống kính. Hứa Minh Đạt cũng giữ thái độ thoải mái, liên tục hỗ trợ đàn em trên thảm đỏ. Tuy nhiên, những cử chỉ thân thiết này lập tức tạo nên cuộc tranh luận.

Hứa Minh Đạt thân thiết bạn diễn nữ ở sự kiện (Nguồn: saigondaily)

Một bộ phận khán giả cho rằng Hứa Minh Đạt đã có gia đình, vì vậy việc giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ là điều cần thiết để tránh gây hiểu lầm, nhất là trong sự kiện giải trí dễ bị soi từng khoảnh khắc.

Ngược lại, nhiều ý kiến nhìn nhận đây chỉ là hành động lịch sự của tiền bối dành cho gương mặt mới, còn thiếu kinh nghiệm thảm đỏ. Netizen khẳng định vài giây xuất hiện chung không thể dùng để đánh giá điều gì, trong khi mối quan hệ hôn nhân của Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn được xem là bền chặt và nhận nhiều ngưỡng mộ.

Ở phía Mộc Giàu, cô cũng đối mặt nhiều bình luận trái chiều khi tương tác quá gần với đồng nghiệp đã lập gia đình. Không ít khán giả khuyên nữ diễn viên trẻ nên tiết chế hơn để tránh hiểu lầm không đáng có, nhất là trong giai đoạn mới xây dựng hình ảnh.

Khoảnh khắc chung của chồng Lâm Vỹ Dạ và diễn viên Mộc Giàu nhận nhiều tranh cãi

Cư dân mạng cho rằng vì cả hai hỗ trợ nhau vì đóng phim chung mà thôi

Ngược lại thì một số netizen cho rằng Hứa Minh Đạt và Mộc Giàu nên giữ khoảng cách để tránh hiểu lầm

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Cặp đôi quen nhau từ thời sinh viên Sân khấu - Điện ảnh, cùng vượt qua nhiều khó khăn trước khi về chung một nhà năm 2010.

Sau 15 năm kết hôn, Hứa Minh Đạt vẫn nổi tiếng là người chồng yêu thương, thấu hiểu và luôn đứng sau ủng hộ vợ. Anh thường xuyên xuất hiện cùng Lâm Vỹ Dạ trong các chương trình, sự kiện, thể hiện tình cảm chân thành và sự gắn bó bền chặt. Nam diễn viên cũng từng khiến nhiều người ghen tỵ khi tặng vợ xe hơi 2 tỷ đồng.

Cuộc sống hôn nhân của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được nhiều người ngưỡng mộ

Mộc Giàu là gương mặt khá mới với khán giả yêu thích điện ảnh. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nữ diễn viên tích luỹ kinh nghiệm qua vài dự án nhỏ từ web-drama, phim truyền hình. Mới đây, cô gây chú ý khi lần đầu góp mặt trong một bộ phim điện ảnh đóng chung với dàn nghệ sĩ lão làng như Lý Hùng, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Lam, Huỳnh Phương,...