Tranh cãi cầu thủ bỏ World Cup về với vợ sinh con

Nhà báo thể thao Pháp France Pierron đã bị tạm dừng lên sóng sau khi lên tiếng chỉ trích tiền đạo Bỉ Jeremy Doku. Trước đó, Doku chia sẻ dự định rời World Cup 2026 để chứng kiến khoảnh khắc con đầu lòng chào đời.

Shireen - vợ của tuyển thủ Bỉ Jérémy Doku dự kiến sinh con đầu lòng vào tuần thứ hai của tháng 7, đúng thời điểm vòng knock-out World Cup bước vào giai đoạn quyết định. Doku chia sẻ dự định bay về nhà để cùng vợ đón con gái đầu lòng.

Liên đoàn bóng đá Bỉ cũng đang cân nhắc phương án đặc biệt để Doku có thể sang Anh dự sinh cùng vợ rồi quay trở lại hội quân nếu tuyển Bỉ tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026.

Một cái tên khác của đội tuyển Bỉ là trung vệ Brandon Mechele và vợ Caroline Goorden cũng đang chờ đón con đầu lòng. Thời điểm em bé chào đời cũng trùng với vòng knock-out World Cup. Đội tuyển Bỉ hiện theo dõi sát sao hai ca sinh gần như cùng lúc trong thời gian World Cup diễn ra để có những phương án kịp thời nhất.

Nhà báo thể thao Pháp France Pierron (phải) nhận chỉ trích sau khi chia sẻ về Doku.

Những chia sẻ của Doku đã gây tranh luận trên mạng xã hội. Trong chương trình L'Equipe de Choc , nhà báo thể thao Pháp France Pierron đã thể hiện phản ứng gay gắt với dự định của Doku.

Bà cho rằng việc Doku rời đội tuyển giữa World Cup là điều khó chấp nhận và nhấn mạnh rằng người chồng không đóng vai trò quá quan trọng trong quá trình sinh nở.

Bà France Pierron cho rằng Doku sẽ lãng phí 10 giờ di chuyển để trở về Anh. Nữ nhà báo cũng lo lắng về việc Doku bị kiệt sức về thể chất lẫn cảm xúc. Dù bị nhiều khách mời trong chương trình phản đối nhưng bà France Pierron vẫn giữ nguyên quan điểm.

Những phát biểu của bà France Pierron đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Pierron phải lên tiếng giải thích rằng bà không có ý xem nhẹ vai trò của người cha trong gia đình mà chỉ đưa ra quan điểm cá nhân trong một cuộc tranh luận nhiều ý kiến trái chiều.

"Những phát biểu đó không đại diện cho bất kỳ lập trường tập thể nào. Tôi hiểu rằng chúng có thể khiến nhiều người bị tổn thương và xin lỗi vì điều đó", bà viết.

Trước sức ép, tờ L'Equipe - nơi bà Pierron đang công tác đã phải đưa ra thông báo để xoa dịu dư luận. "Những phát biểu của Pierron trong chương trình ngày 19/6 gây sốc cho nhiều khán giả. L'Equipe hoàn toàn không đồng tình với các bình luận này vì chúng đi ngược lại các giá trị của tập đoàn. Chúng tôi xin lỗi cầu thủ liên quan cũng như người hâm mộ", thông báo cho biết.

Sau sự việc, bà Pierron đã không xuất hiện trong số phát sóng tiếp theo của chương trình L'Equipe de Choc như kế hoạch ban đầu. Nhiều người cho rằng nữ nhà báo đã bị tạm đình chỉ lên sóng sau vụ việc.

Sau sự việc, nhiều cầu thủ đã lên tiếng ủng hộ Doku. Tiền đạo đội tuyển Anh Ollie Watkins chia sẻ: "Tôi không nghĩ từ đáng ghê tởm có thể dùng để mô tả việc sinh con. Đứa con đầu lòng chỉ đến một lần trong đời. Được chào đón con đến với thế giới là điều vô giá", Watkins nói.

Ollie Watkins cho rằng Doku hoàn toàn có quyền trở về bên gia đình trong thời khắc quan trọng này. Anh cũng tin rằng Doku sẽ nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết từ Liên đoàn bóng đá Bỉ để có mặt bên vợ rồi nhanh chóng quay lại cùng đội tuyển tại World Cup 2026.

Bên cạnh áp lực thi đấu tại World Cup 2026, nhiều cầu thủ còn phải cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân khi chuẩn bị làm cha. Ngoài Neymar chuẩn bị có con thứ 5, nhiều cầu thủ sắp chào đón con đầu lòng ra đời.

Hai cầu thủ của đội tuyển Brazil là Endrick và Bremer đều chuẩn bị lên chức bố. Trong khi đó, tiền vệ Gio Reyna của đội tuyển Mỹ cũng có màn ăn mừng khoe sắp lên chức bố sau khi ghi bàn trong trận ra quân của Mỹ ở World Cup 2026.

Trong khi đó, trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia cho World Cup 2026, Kim Seung-gyu của Hàn Quốc không thể có mặt vào khoảnh khắc con gái chào đời. Trong buổi họp báo, Kim đã gửi lời xin lỗi tới vợ là người mẫu Jin Kyung vì không thể ở bên cô trong ngày sinh.