Tranh cãi bùng nổ quanh khối tài sản thừa kế 2273 tỷ đồng của cặp đạo diễn - tiểu tam kém 22 tuổi vừa sinh con trai

Bất chấp tình trạng hôn nhân và khoảng cách tuổi tác, cặp đôi này đã bên nhau hơn 1 thập kỷ.

Vào ngày 29/8, tình trạng pháp lý của con trai cặp đôi Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo đang được xem xét lại một lần nữa, kéo theo tranh cãi về quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ. Đạo diễn Hong Sang Soo được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 120 tỷ won (2273 tỷ đồng).

Sau nhiều năm ngoại tình công khai, cặp đôi này đã chào đón con đầu lòng chào đời vào tháng 4/2025. Đến tháng 8 vừa qua, cặp đôi hơn kém nhau 22 tuổi đã công khai xuất hiện trước công chúng tại Liên hoan phim quốc tế Locarno ở Thụy Sĩ. Mặc dù họ cùng nhau nuôi dạy con trai, nhưng vẫn còn một số vấn đề pháp lý chưa được giải quyết vì Hong Sang Soo vẫn còn hôn thú hợp pháp với vợ.

Cặp đôi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Locarno ở Thụy Sĩ. Ảnh: X

Hong Sang Soo kết hôn với vợ mình, người mà ông gặp khi đang du học tại Hoa Kỳ, vào năm 1985. Đôi vợ chồng này có một con gái. Vào tháng 11/2016, Hong Sang Soo đã đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, Tòa án Gia đình Seoul đã bác bỏ đơn ly hôn của ông vào năm 2019.

Tòa án xác định Hong Sang Soo phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân. Đạo diễn này không kháng cáo phán quyết, có nghĩa là cuộc hôn nhân hợp pháp của ông vẫn còn hiệu lực. Do đó, Kim Min Hee và Hong Sang Soo không thể đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp, và con trai của họ được coi là con ngoài giá thú theo luật pháp Hàn Quốc.

Vấn đề pháp lý then chốt là việc công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý theo luật Hàn Quốc. Một đứa trẻ sinh ra ngoài hôn nhân tự động có mối quan hệ được pháp luật công nhận với người mẹ thông qua việc được sinh ra. Tuy nhiên, việc thiết lập mối quan hệ pháp lý với người cha ruột lại đòi hỏi một thủ tục pháp lý riêng biệt.

Hong Sang Soo ngoại tình, sinh con với Kim Min Hee khi vẫn chưa ly hôn vợ cũ. Ảnh: X

Luật sư chuyên về ly hôn Yang Na Rae giải thích trong một cuộc phỏng vấn với TV Chosun rằng Kim Min Hee có thể đăng ký đứa trẻ là con trai của mình ngay cả khi cô ấy chưa kết hôn. Nếu sau đó Hong Sang Soo chính thức thừa nhận đứa trẻ là con ruột của mình, thì mối quan hệ cha con hợp pháp giữa đạo diễn này và đứa trẻ cũng có thể được thiết lập. Trong trường hợp đó, sổ hộ khẩu của Hong Sang Soo có thể ghi tên đứa trẻ cùng với con gái hiện có của ông như là con ruột hợp pháp.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc sinh ra ngoài giá thú không tự động tước đoạt quyền thừa kế của đứa trẻ. Nếu Hong Sang Soo chính thức thừa nhận đứa con trai với Kim Min Hee, cậu bé sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp và có quyền thừa kế ngang bằng với người con trong giá thú.

Nói cách khác, nếu Hong Sang Soo có 2 người con được pháp luật công nhận - con gái của ông từ cuộc hôn nhân trước và con trai với Kim Min Hee - cả 2 đều có thể là người thừa kế hợp pháp tài sản của ông. Sự phân biệt này rất quan trọng vì địa vị pháp lý của người con trai và địa vị pháp lý của Kim Min Hee không nhất thiết phải giống nhau.

Nếu Hong Sang Soo chính thức thừa nhận đứa con trai với Kim Min Hee, cậu bé sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp và có quyền thừa kế ngang bằng với người con trong giá thú. Ảnh: Xportsnews

Tình huống của Kim Min Hee thì khác. Vì nữ diễn viên không phải là vợ hợp pháp của Hong Sang Soo, nên cô sẽ không được hưởng quyền thừa kế mà luật pháp Hàn Quốc dành cho người phối ngẫu còn sống. Theo luật thừa kế Hàn Quốc, người vợ/chồng hợp pháp được thừa kế cùng với con cháu của người đã khuất. Phần thừa kế theo luật định của người vợ/chồng cũng được tăng thêm 50% so với phần thừa kế của mỗi người con.

Tuy nhiên, 1 người trong mối quan hệ hôn nhân không chính thức hoặc chung sống không đăng ký kết hôn không tự động được hưởng các quyền thừa kế theo luật định giống như 1 người phối ngẫu đã kết hôn hợp pháp. Do đó, nếu Hong Sang Soo qua đời sau khi đã chính thức thừa nhận con trai mình, đứa trẻ có thể được thừa kế cùng với con gái hiện có của Hong Sang Soo, trong khi bản thân Kim Min Hee sẽ không tự động được hưởng phần thừa kế theo luật định của người phối ngẫu, vì không đăng ký kết hôn hợp pháp với ông.

Quyền thừa kế của đứa trẻ cuối cùng phụ thuộc vào việc xác lập quan hệ cha con hợp pháp thông qua sự thừa nhận của Hong Sang Soo. Trong khi đó, Kim Min Hee sẽ không được hưởng quyền thừa kế chỉ đơn thuần vì cô và Hong Sang Soo đã sống chung hoặc có chung 1 đứa con.

Kim Min Hee không có quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ của Hong Sang Soo, do cô không phải vợ hợp pháp. Ảnh: X

Kim Min Hee và Hong Sang Soo lần đầu gặp nhau khi cùng làm việc trong bộ phim Right Now, Wrong Then năm 2015, trong đó Hong Sang Soo làm đạo diễn và Kim Min Hee đóng vai chính. Mối quan hệ của họ sau đó phát triển thành tình cảm và được công khai vào năm 2016. Năm sau, Hong Sang Soo công khai thừa nhận rằng ông và Kim Min Hee đang yêu nhau, bất chấp tình trạng hôn nhân và khoảng cách tuổi tác lên đến 22 tuổi. Vào thời điểm đó, vợ của Hong Sang Soo vẫn khẳng định sẽ không ly hôn và bày tỏ hy vọng rằng chồng mình cuối cùng sẽ quay trở lại với gia đình.

Gần một thập kỷ sau, Hong Sang Soo và Kim Min Hee hiện đang cùng nhau nuôi dạy 1 đứa con chung, dù mối quan hệ của họ chưa bao giờ được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Sau khi sinh con trai, Kim Min Hee gần như rút lui khỏi các hoạt động công chúng để tập trung vào việc làm mẹ. Gần đây, cô đã trở lại với nghề làm phim và cũng xuất hiện cùng Hong Sang Soo tại Liên hoan phim quốc tế Locarno.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo lần đầu gặp nhau khi cùng làm việc trong bộ phim Right Now, Wrong Then năm 2015. Ảnh: X

Tại sự kiện, Kim Min Hee đã chia sẻ về việc làm mẹ đã thay đổi trải nghiệm của cô trên phim trường như thế nào. Nữ diễn viên tiết lộ rằng mình đã đưa con trai đến các địa điểm quay phim, cân bằng giữa việc cho con bú và chuẩn bị thức ăn dặm cho bé. Khi con trai của họ đã hơn 1 tuổi, sự quan tâm của công chúng dành cho Hong Sang Soo - Kim Min Hee ngày càng mở rộng ra ngoài mối quan hệ lâu dài của họ, chạm đến những câu hỏi xung quanh tình trạng pháp lý của con trai họ, quyền làm cha và quyền thừa kế trong tương lai.

Lời giải thích của luật sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thừa nhận cha con về mặt pháp lý. Nếu Hong Sang Soo thừa nhận đứa con về mặt pháp lý, người con trai có thể thiết lập mối quan hệ cha con hợp pháp và do đó được hưởng quyền thừa kế với tư cách là người thừa kế của ông. Nếu không thiết lập mối quan hệ pháp lý đó, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn đáng kể khi xác định quyền của đứa con đối với tài sản của Hong Sang Soo.

Đồng thời, địa vị pháp lý của Kim Min Hee vẫn tách biệt với con trai cô. Việc có con với Hong Sang Soo không tự động biến cô thành vợ hợp pháp hoặc trao cho cô quyền thừa kế của một người vợ. Cuối cùng, kết quả chính xác sẽ phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của gia đình Hong Sang Soo, liệu quyền làm cha có được chính thức thừa nhận hay không, sự tồn tại của những người thừa kế khác và bất kỳ kế hoạch phân chia tài sản nào mà đạo diễn này có thể thực hiện.

Khi con trai của họ đã hơn 1 tuổi, sự quan tâm của công chúng dành cho Hong Sang Soo - Kim Min Hee ngày càng mở rộng ra ngoài mối quan hệ lâu dài của họ, chạm đến những câu hỏi xung quanh tình trạng pháp lý của con trai họ, quyền làm cha và quyền thừa kế trong tương lai. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun