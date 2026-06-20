Tranh cãi BTV thể thao không được mặc đồ điệu: Khán giả có đang quá khắt khe?

VHO - Luồng thảo luận về phong cách lên sóng của ba nữ MC thể thao đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, một bài đăng so sánh phong cách của ba nữ MC thể thao gồm Nhung Anh (Ban Thể thao VTV), Vân Quỳnh và Huyền Trang (On Football VTVCab) bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói, cuộc bàn luận không xoay quanh chuyên môn dẫn dắt hay kiến thức bóng đá mà lại tập trung vào trang phục của các nữ BTV.

Bài đăng chấm điểm phong cách lần lượt 3/10 cho MC Nhung Anh và 9/10 cho hai MC Vân Quỳnh, Huyền Trang, kèm theo nhận xét: "Không rõ ai tư vấn cho Nhung Anh lên chương trình thể thao mà mặc như đi thảm đỏ". Ngay lập tức, ý kiến này tạo nên nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Nếu Nhung Anh gây chú ý với chiếc váy hở vai điệu đà, điểm xuyết chi tiết bèo nhún khá nổi bật, thì Vân Quỳnh và Huyền Trang lại chọn công thức quen thuộc thường thấy ở các chương trình thể thao, với áo polo đơn sắc tối giản.

Nhiều ý kiến đồng tình với chủ bài đăng, vì quan niệm các chương trình bóng đá vốn mang tinh thần thể thao, năng động nên trang phục của BTV cũng cần phần nào phản ánh được điều đó. Họ cho rằng những thiết kế váy hở vai với nhiều chi tiết bèo nhún của Nhung Anh mang hơi hướng điệu đà, mềm mại và có phần không phù hợp. Trong khi đó, đơn giản và năng động như Vân Quỳnh và Huyền Trang được đánh giá là gần gũi với tinh thần bóng đá hơn.

Trái ngược, không ít cư dân mạng lại cho rằng việc đánh giá nữ MC qua chuyện "mặc như đi thảm đỏ" là khá khắt khe, thay vì chuyên môn và khả năng dẫn dắt chương trình mà họ mang lại. Nhiều người khẳng định trang phục của Nhung Anh vẫn đẹp mắt, không phản cảm và không hề gây khó chịu cho người xem.

"Thấy bình thường, nhìn vẫn vừa mắt, không có vấn đề gì. Quan trọng là lúc đặt câu hỏi, trao đổi về bóng đá mới là chính", một tài khoản bình luận.

Một người khác bày tỏ quan điểm: "Họ mặc đẹp thì họ sẽ tự tin hơn. Ăn mặc chỉn chu cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả xem đài. Bình luận viên nam lên sóng cũng mặc suit, mà suit vốn cũng là kiểu trang phục thường xuất hiện trên thảm đỏ đấy thôi".

Một ý kiến khác lại ví von: " Có người bảo trận bóng đá cũng giống như một bữa tiệc. Đi dự tiệc mặc như vậy cũng hoàn toàn bình thường. So sánh rồi chấm điểm như thế hơi khập khiễng".

Thực tế, thời trang của các nữ BTV thể thao từ lâu đã là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu như trước đây hình ảnh quen thuộc thường gắn với blazer, sơ mi hoặc những gam màu trung tính, thì vài năm trở lại đây, nhiều gương mặt trẻ đã chủ động làm mới phong cách với váy ôm, chất liệu satin, các thiết kế có điểm nhấn nữ tính hay những gam màu nổi bật hơn.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về hình ảnh của người dẫn chương trình thể thao. Họ không chỉ là người truyền tải thông tin mà còn là những gương mặt đại diện cho tính chuyên nghiệp, sự tự tin và cá tính riêng. Miễn là trang phục vẫn đảm bảo tính lịch sự, phù hợp với bối cảnh và không lấn át nội dung chương trình, việc lựa chọn phong cách mềm mại hay nổi bật hơn cũng không phải điều quá bất thường.

Bởi suy cho cùng, không có một "đồng phục" cố định nào cho nữ MC thể thao. Có người yêu thích sự tối giản, năng động, có người lại muốn tạo dấu ấn bằng những thiết kế nổi bật hơn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, chỉn chu.

Và giữa những tranh cãi về việc mặc thế nào mới đúng chuẩn, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là khả năng dẫn dắt, kiến thức chuyên môn và cách họ mang đến cảm xúc cho khán giả yêu bóng đá.