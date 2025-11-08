Trang web quốc tế xuất hiện lỗ hổng, thêm một cầu thủ Malaysia bị phát hiện “nhập tịch lậu”?

Trong danh sách đội tuyển Malaysia tập trung tháng 11/2025, cái tên Nacho Mendez không xuất hiện. Người hâm mộ Malaysia đồng loạt bày tỏ sự thắc mắc về trường hợp của cầu thủ sinh năm 1998.

Theo trang web thông tin chuyển quốc tế Transfermarkt, Nacho Mendez mang 2 quốc tịch Tây Ban Nha và Malaysia. Hồi tháng 7, trang Astro Arena (Malaysia) đưa tin Nacho Mendez đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhập tịch.

Thậm chí đến dịp FIFA Days tháng 9 vừa rồi, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia đã có ý định điền tên Nacho Mendez nhưng cầu thủ này xin vắng mặt do chấn thương.

Nacho Mendez hiện đang khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia)

“Màn trình diễn của cậu ấy thật xuất sắc. Đồng thời, tôi biết cậu ấy rất hào hứng khi được đến Malaysia và chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy nhiều lần và cậu ấy thực sự vui mừng khi được ở đây. Nhưng dịp FIFA Days này Nacho Mendez chưa thực sự sẵn sàng”, ông Peter Cklamovski nói về Nacho Mendez hồi tháng 9.

Trang Majoriti (Malaysia) cho rằng hồ sơ của Nacho Mendez có thể gặp vấn đề giống như 7 cầu thủ “nhập tịch lậu” bị FIFA trừng phạt, đồng thời thông tin từ Transfermarkt có khả năng thiếu chính xác:

“Không thể đưa ra lý do về thể lực cho sự vắng mặt ở lần triệu tập này vì Nacho Mendez ngày càng thi đấu nhiều hơn cho CLB Johor Darul Ta'zim ở giải VĐQG Malaysia và cả đấu trường châu Á. Điều này đặt ra câu hỏi về hồ sơ nhập tịch Malaysia của anh, giống như trường hợp của 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt”.

Nacho Mendez sinh ra ở Tây Ban Nha và trưởng thành tại lò đào tạo CLB Sporting Gijon. Anh đã thi đấu 139 trận cho Gijon ở La Liga 2 (hạng 2 TBN) trước khi chuyển sang Malaysia chơi bóng.

Theo trang Astro Arena, hồ sơ nhập tịch có ghi ông của Nacho Mendez sinh ra tại Penang, Malaysia. Nếu hồ sơ này là chính xác, tiền vệ được định giá 1,5 triệu euro đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Malaysia.