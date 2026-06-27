Trang web quốc tế xác nhận Đình Bắc san bằng kỷ lục ở đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Đình Bắc có thêm dấu mốc trong sự nghiệp.

Trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt mới đây vừa cập nhật dữ liệu về các cầu thủ và đội bóng tại V.League. Hàng loạt sự thay đổi đáng chú ý đã diễn ra sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được Transfermarkt nâng mức định giá lên 400.000 euro (khoảng 11,7 tỷ đồng). Đây là mức định giá cao nhất kể từ đầu sự nghiệp của Đình Bắc. 400.000 euro cũng là con số định giá kỷ lục của một tuyển thủ Việt Nam (không tính các trường hợp nhập tịch).

Đình Bắc được định giá 400.000 euro trên Transfermarkt

Vào đầu năm 2025, chân sút xứ Nghệ từng được định giá 300.000 euro nhờ màn trình diễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng như ở cấp CLB. Nhưng giai đoạn chấn thương và sa sút phong độ sau đó đã khiến Đình Bắc bị hạ mức định giá xuống còn 275.000 euro.

Nửa cuối năm 2025 và tháng 1/2026 chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục của tiền đạo sinh năm 2004. Đình Bắc thi đấu xuất sắc và cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33, HCĐ U23 châu Á 2026. Đặc biệt, ở giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc còn đoạt giải thưởng Vua phá lưới. Nhờ đó, mức định giá trở lại con số 300.000 euro.

Tới giai đoạn lượt về V.League 2025/26, Đình Bắc bùng nổ mạnh mẽ trong màu áo CLB CAHN. 10 bàn thắng trong 6 trận đấu liên tiếp của chân sút xứ Nghệ góp phần quan trọng giúp đội chủ sân Hàng Đẫy giành chức vô địch V.League.

Đình Bắc đã có chức vô địch V.League đầu tiên trong sự nghiệp

Chuỗi phong độ cùng CLB CAHN được Transfermarkt đánh giá rất cao bởi V.League là giải đấu cấp độ chuyên nghiệp. Nhờ đó, Đình Bắc được nâng mức định giá lên tới 400.000 euro.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam lúc này, chỉ có một cầu thủ sở hữu mức định giá cao hơn Đình Bắc là chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son – 550.000 euro.

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải hiện được định giá 400.000 euro. Một số cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng vẫn được Transfermarkt đánh giá cao: Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh – 325.000 euro, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long – 300.000 euro.

Trong nhóm cầu thủ thuộc độ tuổi U23 còn lại, Khuất Văn Khang được định giá cao nhất – 300.000 euro. Thủ môn Trần Trung Kiên cũng được tăng giá lên 275.000 euro. Hậu vệ Nguyễn Nhật Minh được định giá 225.000 euro.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã tăng giá chóng mặt trong hơn 1 năm qua

Tiền đạo Việt kiều 19 tuổi Ngô Đăng Khoa cũng có bước tiến mạnh khi mức định giá tăng từ 150.000 euro lên 225.000 euro. Đáng tiếc, chấn thương đã khiến chân sút đang khoác áo CLB CA TP.HCM phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026.

Ở cấp CLB, Nam Định vẫn là đội bóng sở hữu tổng mức định giá cao nhất V.League – 8,3 triệu euro. Tiếp theo là CLB CAHN – 6,38 triệu euro. Những vị trí tiếp theo thuộc về Ninh Bình (4,75 triệu euro), CLB CA TP.HCM (4,68 triệu euro) và Hà Nội FC (4,04 triệu euro). Tuy nhiên, tổng giá trị đội hình của các CLB dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè diễn ra.