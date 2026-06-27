Chân sút Việt kiều từng làm nên lịch sử tại Australia ngậm ngùi chia tay đội tuyển Việt Nam

Chân sút 19 tuổi không thể tiếp tục hành trình cùng đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa đã nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin chính thức từ LĐBĐ Việt Nam, Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương từ khi còn thi đấu tại câu lạc bộ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2. Trong những ngày tập trung vừa qua cùng đội tuyển, Đăng Khoa không thể tham gia các buổi tập chuyên môn mà chỉ tập hồi phục và điều trị vật lý trị liệu theo phác đồ của bộ phận y tế.

Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tổn thương nặng hơn, thậm chí rách sụn chêm độ 3 và phải can thiệp phẫu thuật.

Ngô Đăng Khoa sẽ không thể tiếp tục hành trình cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2026

Trưa 27/6, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Ngô Đăng Khoa. Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, Ban huấn luyện quyết định tạo điều kiện để tiền vệ trẻ này trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương.

Việc trở lại câu lạc bộ sẽ giúp Ngô Đăng Khoa có điều kiện theo dõi và điều trị chấn thương một cách liên tục, hướng tới mục tiêu sớm bình phục và trở lại thi đấu.

Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Dù chưa có cơ hội tập luyện và thi đấu cùng đội tuyển vì chấn thương, việc được triệu tập lần này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của cầu thủ trẻ mới 19 tuổi này.

Đầu năm 2026, Ngô Đăng Khoa đi vào lịch sử khi là cầu thủ Việt kiều đầu tiên ghi bàn tại giải VĐQG Australia. Sau đó, anh gia nhập CLB CA TP.HCM và có nửa mùa giải thi đấu thành công. 4 bàn thắng của Ngô Đăng Khoa góp phần giúp CLB CA TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia lọt top 5 V.League.