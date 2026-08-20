Trang web quốc tế tiết lộ tuyển Việt Nam dẫn đầu hạng mục kém vui, HLV Kim Sang-sik gặp "cơn đau đầu"

Vẫn có những nốt trầm trong màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Trang web thông tin bóng đá quốc tế SofaScore đã đưa ra những thống kê sau vòng bán kết AFF Cup 2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam cùng với Indonesia là 2 đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất tính từ đầu giải.

Cụ thể, các chân sút Việt Nam đã phung phí tổng cộng 16 tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Trong đó, Đình Bắc dù đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (5 bàn) nhưng cũng đã bỏ lỡ 6 cơ hội ăn bàn. Xuân Son cũng 4 lần không thể đưa bóng vào lưới trong tư thế thuận lợi.

Đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ 16 cơ hội ngon ăn và 3 lần đưa bóng đi trúng xà ngang, cột dọc.

Những thông số trên mang tới cơn đau đầu không nhỏ cho HLV Kim Sang-sik. Tuyển Việt Nam dù đang ghi nhiều bàn thắng nhất AFF Cup 2026 (17 bàn) nhưng cũng đang phung phí rất nhiều tình huống ăn bàn.

Trong những thế trận thuận lợi, tuyển Việt Nam có đủ thời gian để làm lại và dứt điểm tới khi nào mành lưới của đối phương rung lên. Nhưng trận đấu hòa 0-0 với Singapore đã là một lời nhắc nhở với đoàn quân áo đỏ. Đó là cuộc đọ sức mà các học trò của HLV Kim Sang-sik sút 24 lần nhưng không ghi nổi bàn thắng nào.

Đình Bắc không ghi được bàn nào trong 2 trận bán kết với Malaysia

2 lượt trận chung kết với Thái Lan hứa hẹn mang tới thử thách rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Dù thiếu vắng một số trụ cột, Voi chiến vẫn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng. Đặc biệt, HLV Anthony Hudson đang cho thấy khả năng xây dựng lối chơi đầy thực dụng, chú trọng tới hiệu quả. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể phải trả giá.

Qua các trận đấu, HLV Kim Sang-sik đang cố gắng khắc phục vấn đề này. Tuy nhiên, trong trận lượt về với Malaysia, cả Đình Bắc lẫn Xuân Son vẫn bỏ lỡ các thời cơ rõ ràng. Hi vọng rằng khi bước vào trận chung kết, với nỗ lực chuẩn bị cùng sự tập trung cao độ, các chân sút Việt Nam sẽ tăng tỉ lệ thành công trong những pha "bắn phá", từ đó nâng cao cơ hội vô địch.